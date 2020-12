Dark Vador reviendra dans l’univers Star Wars. À l’occasion de la présentation du Disney Investors Day, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé que Hayden Christensen reviendra pour incarner le méchant dans la série Obi-Wan que le studio prépare pour Disney

Hayden Christensen revient dans le rôle de Dark Vador, rejoignant Ewan McGregor dans Obi-Wan Kenobi. La série débute 10 ans après les événements dramatiques de Revenge of the Sith et viendra à Disney + », peut-on lire sur le compte Twitter officiel de la franchise. Kennedy a également annoncé que le tournage commencerait en 2021.

Disney a également partagé le logo de la production. De plus, la fiction mettra en vedette Genevieve O’Reilly dans le rôle de Mon Mothma, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough et Adria Arjona. Obi-Wan Kenobi rejoint ainsi la liste des séries Star Wars à venir sur Disney +, y compris Andor avec Diego Luna comme Cassian Andor; une spin-off d’Ashoka Tano; et une série Rangers of the New Republic. De son côté, The Mandalorian a déjà renouvelé pour une troisième saison.

Les fans se souviendront que dans Revenge of the Sith Anakin Skywalker Il est passé du statut de Padawan à celui de Dark Vador. Pour le moment, on ne sait pas si Christensen portera le masque du méchant dans la série. Après Revenge of the Sith, le personnage est réapparu dans plusieurs bandes dessinées de Star Wars.

Source: Excelsior