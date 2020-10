HBO a confirmé une deuxième saison de la série controversée The Vow, une émission qui a présenté la croissance de la secte NXIVM. La production arrivera en 2021.

Cette deuxième tranche, avance HBO, se déroule dans le cadre du procès du gouvernement américain contre Keith Raniere, fondateur de NXIVM. Il offrira également un panorama exclusif du cercle le plus proche de cet homme.

Les profils des principaux leaders NXIVM aux États-Unis et au Mexique seront également exposés. Ainsi que les histoires “intimes et denses” des membres de cette secte.

«Cette deuxième partie suit le parcours juridique et émotionnel des fondateurs du groupe, de leurs partisans et déserteurs, alors que de nouvelles preuves et révélations surprenantes émergent. Il raconte également comment les procureurs fédéraux et les avocats de la défense ont été confrontés à des points de vue opposés sur la justice dans une affaire qui a attiré l’attention nationale », souligne HBO.

Les premiers chapitres de The Vow, qui a été créé en août, ont montré des personnes qui ont rejoint ce groupe de développement personnel fondé en 1998 et qui a fini par se désintégrer en raison d’accusations criminelles contre eux telles que l’extorsion, le trafic sexuel, le complot pour soumettre. personnes au travail forcé, au vol d’identité, ainsi qu’à la production et à la possession de pornographie juvénile.

Emiliano Salinas Occelli, fils de l’ancien président Carlos Salinas de Gortari, est apparu aux côtés de Keith Raniere, chef de la secte dans le premier épisode de la série

Source: Cependant