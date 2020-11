La série basée sur la populaire franchise Naughty Dog, The Last of Us, a franchi une autre étape importante jusqu’à sa création finale, et c’est que la société de production HBO, également une plate-forme de streaming, a donné le feu vert à la production.

Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann, co-directeur du premier opus avec Bruce Straley et producteur de The Last of Us II, y sont impliqués, et bien que certains détails narratifs aient été connus, qui donnera vie aux protagonistes reste à confirmer .

Ainsi, l’histoire qui sera racontée dans la série télévisée sera basée sur les événements survenus dans le premier jeu, bien que Mazin prévoyait déjà depuis longtemps que certains événements sont susceptibles de changer. La production collabore avec HBO, Sony Pictures, PlayStation Productions, Word Games et Naughty Dog, et elle a déjà commencé, avec le lancement de la deuxième partie avant la série en priorité.

«Craig et Neil sont des visionnaires, chacun à lui», a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO. «Avec eux et l’incomparable Carolyn Strauss, la série plaira aux fans de The Last of Us et aux nouveaux venus dans cette saga qui définit le genre. Nous sommes ravis de collaborer avec Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation sur cette histoire épique et immersive. “

Source: Cependant