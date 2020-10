Suite au succès de la première saison d’Euphoria, HBO sortira deux épisodes spéciaux de Noël. La série mettant en vedette le gagnant des Emmy, Zendaya, reviendra sur la plateforme le 7 décembre, date à laquelle le premier chapitre sera publié.

Après que Jules (Hunter Schafer) l’a déposée à la gare et a rechuté, le premier épisode spécial suit Rue (Zendaya) alors qu’elle célèbre Noël. Écrit et réalisé par le créateur de la série Sam Levinson, l’épisode intitulé Troubles Don’t Last Forever met également en vedette Colman Domingo, qui est apparu dans la première saison.

Pour le moment, le titre et la date de sortie du deuxième épisode sont inconnus. Les deux livraisons spéciales ont été filmées sous des mesures de sécurité strictes pendant la pandémie de COVID-19.

En plus de ces deux nouveaux chapitres, la chaîne a précédemment confirmé que la production aura une deuxième saison. Cependant, la crise des coronavirus a retardé son enregistrement et le tournage des nouveaux chapitres devrait commencer début 2021.

Après sa première en 2019, Euphoria a triomphé aux Emmy Awards 2020 et a remporté les prix de la meilleure actrice principale dans une série dramatique pour Zendaya, du meilleur maquillage contemporain et de la meilleure musique et des paroles originales. Avec cette distinction, Zendaya a battu des records, devenant le plus jeune artiste à obtenir une telle reconnaissance.

Avec Zendaya, Schafer et Domingo, le casting de la première saison comprenait également Sydney Sweeney, Maude Apatow, Barbie Ferreira, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Angus Cloud, Storm Reid et Nika Williams, entre autres.

Source: Cependant