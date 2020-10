HBO Max et Cartoon Network lancent deux nouvelles saisons de The Tiny Toons | INSTAGRAM

Si nous étions déjà plus qu’heureux de la nouvelle que “Animaniacs” revient sur les écrans, maintenant avec la nouvelle de deux saisons complètement nouvelles de “Tiny Toons”, nous hurlons d’excitation.

Il semble que la série animée de 90’s continuent à réussir, car après la grande acceptation reçue par les “Animaniacs” et “Pinky and the Brain”, les “Tiny Toons” arrivent à nouveau sur le petit écran, pour les personnes qui ne le sont peut-être pas souvenez-vous ou êtes en fait trop jeune pour le savoir, “Tiny Toon” montre les aventures d’une nouvelle génération de Looney Tunes, commandée par les lapins Buster et Babsy, qui fréquentent ACME Looniversity, où Bugs et compagnie leur apprennent des trucs et de l’humour de la série animée classique.

Et c’est que, récemment, des médias importants aux États-Unis ont rapporté que le service de streaming HBO Max et la chaîne câblée Cartoon Network, tous deux membres de la famille WarnerMedia, ont approuvé la réalisation de “Tiny Toons Looniversity”, un redémarrage de la série originale qui a diffusé des épisodes entre 1990 et 1992, à l’époque des meilleurs morceaux de divertissement.

Bien que la seule chose que l’on sache avec certitude, c’est qu’il s’agira d’une série avec des épisodes d’une demi-heure et que l’achèvement de deux saisons de cette nouvelle histoire est déjà confirmé.

Selon le communiqué, “Babs, Buster Bunny et le reste de la bande drôle continueront leurs ambitions comiques envers Acme Looniversity, l’institution réputée d’enseignement supérieur de la blague, où les jeunes rêveurs deviennent des toons professionnels”, on peut imaginer ce que des aventures si étranges et amusantes que nous vivrons.

En cours de route, ils étudieront sous la tutelle des «plus grands personnages animés», ce qui impliquera la participation des Looney Tunes les plus emblématiques, tels que Bugs Bunny, Lucas, Tazz et tout le gang incroyable et comique.

C’est vrai, l’intrigue tournera autour des personnages attachants fréquentant “Acme Looniversity”, une école dont la faculté se compose de dessins animés classiques de Warner Bros., tels que Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky, Sylvester Cat , le Coyote et Grumpy Elmer, dans la série, l’université est fondée pour apprendre aux personnages de dessins animés à se rendre encore plus drôles.

La série sera produite par Warner Bros Animation en collaboration avec et Amblin Television, et bien sûr, Spielberg ne peut pas être à nouveau absent en tant que producteur exécutif, de même, nous savons également que l’humoriste Erin Gibson sera le showrunner.

Rappelons que le premier chapitre de la série animée diffusé le 14 septembre 1990, se terminant le 28 mai 1995, a été créé par Tom Ruegger et produit par Amblin Entertainment et Warner Bros.Animation, la production a commencé à la suite de la réintégration d’un studio d’animation Warner Bros en 1989, après une décennie d’inactivité.

L’émission avait un total de 6 saisons, un film et deux émissions spéciales, en plus de faire quelques croisements avec “Animaniacs” et maintenant nous pouvons avoir l’occasion de revoir les épisodes à la télévision ouverte.

En son temps, l’idée principale de Steven Spielberg était de réorganiser les Looney Tunes pour le public à la fin du 20e siècle; Cependant, au lieu de travailler avec les personnages déjà établis, il a été décidé de créer une nouvelle distribution qui partagerait des traits avec les classiques, bien que ces nouveaux personnages aient leur propre essence unique.

Cependant, le “Tiny Toon” en est venu à aborder des problèmes complexes et parfois sombres pour un programme pour enfants, tels que la mort, l’alcoolisme, la violence et la censure, en essayant de critiquer et d’enseigner une leçon, tout en divertissant enfants, cela, au moment où ledit matériel a été publié, a provoqué une grande controverse parmi les parents des enfants qui ont regardé le dessin animé.