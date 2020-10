Au lieu de regarder le football le jour de Thanksgiving, les abonnés de HBO Max peuvent consulter The Flight Attendant, la nouvelle série mettant en vedette Kaley Cuoco de The Big Bang Theory. Les trois premiers épisodes de la première saison de huit épisodes feront leurs débuts sur la plate-forme de streaming le jeudi 26 novembre. The Flight Attendant est basé sur le roman de 2018 sur une femme qui se réveille à Dubaï avec un cadavre à côté d’elle et non idée comment il est arrivé là.

Dans la série, Cuoco joue le rôle de l’agent de bord titulaire, Cassandra Bowden, qui se réveille d’une gueule de bois à Dubaï avec un homme mort à côté d’elle. Au lieu de le dire aux autorités, Cassandra rejoint ses collègues sur le vol de retour à New York, où les agents du FBI veulent l’interroger. Puisqu’il n’y a aucune preuve, même Cassandra commence à penser qu’elle pourrait être l’assassin de l’homme.

Préparez-vous à atterrir. La bande-annonce de #TheFlightAttendant arrive demain. pic.twitter.com/AkCwOp1V0n – HBO Max (@hbomax) 19 octobre 2020

La distribution des étoiles de l’émission comprend Zosia Mamet, Rosie Perez, TR Knight, Michiel Huisman, Colin Woodell, Michell Gomez, Nolan Gerard Funk, Merle Dandrige, Griffin Matthews et Colin Woodell. Cuoco est productrice exécutive sous sa bannière Yes, Norman Productions. Susanna Fogel est la réalisatrice et productrice exécutive des deux premiers épisodes. Les autres producteurs exécutifs sont Greg Berlanti, Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender et Sarah Schechter.

Le ton de la série passe de la comédie noire au drame et le rôle de Cassandra est très différent de Penny de Big Bang. “C’est une hôtesse de l’air amusante qui a l’air complètement assemblée mais qui s’effondre vraiment à l’intérieur. Elle est alcoolique, mais ne veut évidemment pas l’admettre”, a déclaré Cuoco à TVInsider à propos de son nouveau personnage. “Elle est une catastrophe, mais en fin de compte, elle a bon cœur et elle veut faire ce qui est juste.”

Dans cette même interview, Cuoco a déclaré qu’elle ne comprenait pas initialement pourquoi Cassandra avait fait les choix qu’elle avait faits, mais qu’elle en était venue à comprendre les motivations du personnage. «Quand j’ai lu le livre, je me suis dit: ‘Qui serait ce stupide? Qui ferait ces choses?’ Mais je regarde tellement Dateline, et je vois tellement de gens devenir tellement terrifiés qu’ils prétendent que quelque chose ne s’est pas produit », a-t-elle déclaré. “La panique envahit vraiment votre corps et votre esprit. Ensuite, vous commencez à prendre de terribles décisions et vous vous retrouvez coincé dans une situation encore pire.”

Cuoco a une autre émission sur HBO Max, Harley Quinn de DC Comics. Elle exprime le personnage principal de la série animée, diffusée à l’origine sur DC Universe. Étant donné que ce service s’éloigne des émissions de télévision originales, WarnerMedia publiera la troisième saison de l’émission exclusivement sur HBO Max l’année prochaine. Les deux premières saisons de l’émission sont déjà disponibles sur HBO Max, ainsi que l’intégralité de The Big Bang Theory.