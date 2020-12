HBO prévoit le retour de True Blood (2008-2014) avec le cerveau principal de cette série, Alan Ball, et l’incorporation du Latino Roberto Aguirre-Sacasa, qui était le créateur de Riverdale.

Le portail TVLine a assuré ce mercredi que Ball et Aguirre-Sacasa seraient producteurs exécutifs au retour de cette série influente et à succès qui réinventait les histoires de vampires en les adaptant à la culture sudiste des États-Unis.

Anna Paquin et Stephen Moyer étaient les protagonistes de True Blood, bien que pour l’instant aucun nom du casting qui mènerait le retour de la série n’ait été publié.

Aguirre-Sacasa a également travaillé sur des séries telles que Glee, a été le créateur de Chilling Adventures of Sabrina et en septembre dernier, il a été annoncé qu’il serait à l’origine du retour de Pretty Little Liars.

De son côté, Alan Ball a pris la présidence du petit écran avec Six Feet Under (2001-2005), l’une des séries phares qui a donné naissance à l’âge d’or actuel de la fiction télévisuelle.

Ball a également triomphé au cinéma, puisqu’il a remporté l’Oscar du meilleur scénario original pour American Beauty (1999).

Il y a deux semaines, le film Oncle Frank a été présenté en première sur Amazon, qu’il a réalisé et écrit pour Paul Bettany et Sophia Lillis en tant que protagonistes et qui tourne autour des dilemmes familiaux d’un homme homosexuel dans les années soixante-dix.

Source: Cependant