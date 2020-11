Le monde du sport s’est arrêté le 11 mars en raison du COVID-19. La NBA a suspendu tous les matchs après que Rudy Gobert de l’Utah Jazz ait été testé positif. Maintenant, HBO prépare un documentaire sur cette nuit fatidique. Le Day Sports Stood Still racontera l’histoire de l’arrêt, ainsi que les événements qui ont suivi.

Selon un communiqué de presse, le réalisateur Antoine Fuqua (Muhammad Ali) “fera la chronique de l’arrêt brutal, le rôle prééminent des athlètes dans la prise en compte culturelle des injustices raciales qui se sont aggravées pendant la pandémie”. Il s’associera aux producteurs Brian Grazer et Justin Wilkes pour apporter le projet au câblo-opérateur haut de gamme. La série fera ses débuts en 2021 sur HBO et HBO Max.

La série impliquera fortement la star de la NBA Chris Paul, un meneur du Oklahoma City Thunder. Il était au milieu d’un match le 11 mars lorsque la saison s’est interrompue brutalement. Lui et ses coéquipiers devaient jouer le Utah Jazz et ont réussi à mi-parcours du premier quart-temps. Cependant, le jeu de la ligue s’est arrêté et a forcé les joueurs à rentrer chez eux et à se mettre en quarantaine. Lorsque cet arrêt s’est produit, Grazer a appelé le joueur de la NBA et a discuté de la transformation du négatif en documentaire.

“En mars dernier, lorsque la NBA a annoncé qu’elle reportait la saison, Chris Paul et moi avons parlé et il m’a dit” nous devons documenter cela “”, a déclaré Grazer. “Antoine était notre prochain appel et quelques jours plus tard, nous avons commencé à filmer. Nous savions que c’était une histoire unique, mais personne n’aurait pu prédire les rebondissements émotionnels qui ont accompagné le retour du jeu. Cela a été un voyage incroyable et un moment décisif. histoire qu’aucun de nous n’oubliera. “

Avec Paul, des stars d’autres ligues participeront au documentaire pour revivre la fin temporaire du sport, les temps à la maison en essayant de rester en bonne santé et en participant aux manifestations contre l’injustice sociale. Le communiqué de presse indique qu’un champion du Super Bowl discutera du bénévolat aux urgences tout au long de la pandémie, ainsi que d’une star de la WNBA qui a choisi de ne pas participer à la saison 2020.

“C’est une opportunité incroyable de pouvoir travailler avec Brian et Antoine pour raconter l’histoire collective du monde du sport au cours des derniers mois”, a déclaré Paul. “Brian m’avait appelé alors que j’étais encore dans les vestiaires cette nuit fatidique du 11 mars et à partir de là, nous avons travaillé pour donner au public un regard plus profond sur cette période mémorable de l’histoire.”