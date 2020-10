Heather Rae Young a récemment fait une blague sur la coupe des poils de Tarek El Moussa, après une scène Flip ou Flop où il a été appelé par son ex-femme, Christina Anstead. Dans le clip, Anstead attire l’attention sur la coiffure d’El Moussa, en disant: “Oh mon dieu, quelque chose est différent – vous avez rasé tous vos poils.” Il a ri et a répondu: “Nous sommes ici pour concevoir une salle de bain, pas pour critiquer ma beauté!”

Anstead a alors dit: “La dernière fois que nous avons conçu, vos poils de bras me frottaient d’ici et maintenant vous êtes comme un chaton chauve.” Ce à quoi El Moussa a expliqué: «Je sais, c’était long! Cela a pris environ 6 heures. J’avais un désherbeur en marche, j’ai dû faire venir quelques jardiniers. Ils ont eu mon dos, ma poitrine, mes bras. , tu aurais dû me voir à la plage hier. ” Young a commenté le message d’El Moussa sur le moment, en plaisantant qu’elle était la “désherbeuse” en question. El Moussa a répondu à son commentaire en écrivant “haha oui !!”

El Moussa et Anstead se sont séparés en 2016, leur divorce étant finalisé début 2018. L’ancien couple partage deux enfants: Taylor El Moussa, 8 ans, et Brayden El Moussa, 3 ans. Anstead a ensuite épousé Ant Anstead, dont elle divorce actuellement, et El Moussa a commencé à sortir avec Young. Le couple s’est fiancé en juillet et a récemment parlé à Entertainment Tonight de leurs noces en attente.

Selon El Moussa, l’événement sera “de petites conversations, moins de distractions, plus intimes, de meilleure qualité avec les gens autour de nous. Vous savez, nous pensons simplement que plus petit est meilleur”. Ils n’invitent pas non plus leurs ex. “Nous prévoyons l’été 2021. Nous avons des dates en suspens”, a alors déclaré Young. El Moussa a ajouté: “En ce moment, nous sommes entre Cabo [San Lucas, Mexico] et la Californie, donc on ne sait pas où ça va être, mais ça va être l’un de ces endroits. “

El Moussa a également partagé un peu le moment où il a posé la grande question, en disant: “Je ne me souviens même pas de lui avoir posé la question. Je ne me souviens même pas qu’elle ait dit oui. J’étais assez nerveux.” Il a ajouté: “Elle a complètement changé mon monde, vous savez. Je le dis tout le temps, en particulier sur mes réseaux sociaux.”

La star de l’immobilier a poursuivi en disant: «J’étais une personne différente, je vivais une vie différente et le jour où elle est entrée dans ma vie, ma vie a changé pour le mieux, et je prospère et les enfants prospèrent. la plupart pour elle. Elle a été ma meilleure amie, mon alliée. ” Young a ensuite ajouté: “Mon Dieu, je savais depuis le tout début que je voulais l’épouser.… J’avais peur quand je l’ai rencontré pour la première fois. J’avais vécu des relations horribles et quand je l’ai rencontré. [everything changed]. “