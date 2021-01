H

eathrow est tombé pour la première fois de son histoire parmi les 30 aéroports les plus fréquentés du monde, selon les chiffres d’aujourd’hui.

L’année dernière, seuls 91400 vols passagers ont atterri au hub de l’ouest de Londres, en baisse de 61% par rapport à 2019, selon les données des analystes de l’aviation Cirium.

Cela l’a fait chuter dans le classement mondial des aéroports, classés par arrivées d’avions de passagers, de la neuvième à la 31e place.

Il place Heathrow, qui depuis des décennies a été l’un des 10 hubs les plus fréquentés au monde et l’un des noms les plus célèbres de l’aviation mondiale, sous les aéroports régionaux américains de «deuxième niveau» tels que Salt Lake City et Orlando.

Les données sont la dernière preuve de la façon dont le plus grand aéroport britannique a été humilié par l’effondrement des voyages internationaux pendant la pandémie.

La liste est maintenant dominée par les aéroports américains et chinois qui dépendent fortement des voyages intérieurs plutôt qu’internationaux.

L’aéroport le plus fréquenté du monde l’année dernière était Atlanta, avec 259 700 vols passagers à l’arrivée, en baisse de seulement 40%, suivi de Dallas, avec 235 100 arrivées, en baisse de 30%.

Sept des 10 premiers étaient des aéroports américains et trois chinois, menés par Guangzhou à la sixième place.

Cependant, Heathrow a conservé sa place de deuxième aéroport européen le plus fréquenté, derrière Amsterdam Schiphol qui comptait 100 900 arrivées.

Les données interviennent quelques jours avant l’annonce attendue de nouvelles règles pour les passagers arrivant au Royaume-Uni qui pourraient inclure la preuve d’un résultat négatif au test Covid-19 pris dans les 72 heures suivant le départ.

Le patron d’Heathrow, John Holland-Kaye, a mis en garde à plusieurs reprises contre les dommages causés à l’aéroport et au secteur de l’aviation britannique par les restrictions sur les voyages internationaux imposées par le gouvernement depuis l’été, mais les ministres ont insisté sur le fait qu’elles étaient nécessaires pour réduire le risque d’infection par les passagers. arrivant de l’étranger.

Un porte-parole d’Heathrow a déclaré: «Le secteur de l’aviation britannique a effectivement été bloqué trois fois au cours de l’année écoulée, endommageant l’économie nationale et mettant en péril les emplois.

«La vision du Premier ministre d’une Grande-Bretagne mondiale est en jeu et il doit prendre des mesures urgentes pour tenir ses promesses maintenant que nous avons quitté l’UE. Le Royaume-Uni doit prendre l’initiative d’établir une norme internationale commune pour les tests de départ et mettre en place des mesures qui permettront la réouverture en toute sécurité des frontières dès la fin de ce verrouillage. »

Le directeur général du Cirium, Jeremy Bowen, a déclaré: «La crise a entraîné une réduction significative des volumes de vols mondiaux, les compagnies aériennes effectuant 49% de vols en moins en 2020 qu’en 2019.

«Cependant, la Chine est la moins touchée – seulement 24% par rapport à 2019 – et les compagnies aériennes et les aéroports chinois ont progressé ou ont fait leur entrée dans les 10 plus grandes compagnies aériennes et groupes aéroportuaires mondiaux.