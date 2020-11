F

ou beaucoup, il était difficile de tirer des résultats positifs du verrouillage plus tôt cette année. Mais pour Hector Bellerin, la fermeture du football lui a donné l’occasion de se remettre enfin en forme.

Après que l’arrière droit d’Arsenal ait subi une grave blessure au genou en janvier 2019, il a été gêné par une succession de problèmes récurrents et de problèmes de forme physique. Bellerin s’est battu pour traverser la barrière de la douleur, mais lorsque la saison de football s’est arrêtée en mars, il a finalement eu la chance de «faire le sale boulot».

«J’avais l’impression qu’une fois de retour, mon genou allait bien, mais vraiment mon corps, en général, n’était pas au même endroit qu’avant la blessure», a déclaré Bellerin. «Je sentais que pendant le verrouillage, j’avais la chance de me concentrer sur moi-même et de faire le sale boulot, comme vous le diriez.

«J’en suis revenu beaucoup plus fort, j’ai continué à travailler tout l’été et maintenant je sens que je suis revenu à ce que je ressentais deux minutes avant cette blessure.

Le retour de Bellerin à la pleine forme se traduit par ses performances sur le terrain et son rappel dans l’équipe espagnole en est la reconnaissance. Mercredi, il espère faire sa première apparition pour l’Espagne en quatre ans lorsqu’ils affronteront les Pays-Bas à Amsterdam.

en relation

Arsenal n’a pas tiré sur tous les cylindres cette saison, mais il y a des signes positifs que Bellerin est presque revenu à son meilleur.

“Je pense que lorsque vous avez une grosse blessure comme celle-là, cela peut prendre presque un an pour que votre cerveau se réinitialise et accepte cette blessure et devienne biomécaniquement le même joueur”, a déclaré Mikel Arteta la semaine dernière.

«Après cela, vous devez récupérer et redécouvrir ces performances, cette constance dans les minutes que vous êtes capable de jouer – ce avec quoi il a lutté ces dernières années – mais quand quelque chose commence à devenir plus naturel, vous commencez à avoir le courant.

«Il est plus confiant, il joue régulièrement, il est capable de faire plus de choses, il termine le match d’une bien meilleure façon physiquement et il récupère mieux.

Arteta a identifié Bellerin comme une figure clé dans le vestiaire et le joueur de 25 ans s’est imposé comme un leader sous son ancien coéquipier. Lorsque les deux joueurs jouaient ensemble, ils avaient un lien étroit, Arteta prenant souvent le temps d’aider Bellerin à se développer.

(

Mikel Arteta et Hector Bellerin en 2014.

/ . via .)

Bellerin et Arteta ont rejoint Arsenal à l’été 2011 et Bellerin a énormément grandi depuis lors, à la fois sur et en dehors du terrain. Cette année, il a joué un rôle central dans la négociation des réductions de salaire des joueurs en raison de la pandémie de Covid-19, menant des discussions avec le club.

Naturellement, la vitesse de Bellerin a été impactée par sa blessure au genou en 2019, mais nous commençons à le voir retrouver une partie de ce rythme.

Son jeu s’est également développé, il est donc moins dépendant de la vitesse et devient un ailier plus complet, qui peut se replier au milieu de terrain en cas de besoin.

C’est là que Bellerin a fait ses débuts à Arsenal sous Arsène Wenger en 2013. À l’époque, l’adolescent a été surpris lorsque Wenger lui a demandé de le remplacer pour les derniers instants d’un match de Coupe de la Ligue contre West Brom.

Depuis lors, cependant, Bellerin a pris les devants et, malgré quelques bosses sur la route, le garçon de Barcelone est devenu un homme à Arsenal.