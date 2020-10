Heidi Klum est connue pour ses costumes d’Halloween exagérés, et bien que le coronavirus soit toujours en jeu, cela n’empêche pas le super mannequin de s’engager pleinement dans ses vacances préférées. Klum s’est récemment rendue sur Instagram pour partager le processus de transformation de l’un de ses prochains costumes, ne révélant pas encore ce qu’elle allait être, mais laissant cela à l’imagination de ses fans jusqu’à sa grande révélation. Tout en jouant en toute sécurité et en portant un masque, Klum a sous-titré la vidéo avec: «D’abord tu me vois, maintenant tu ne le fais pas! [Several ghost emojis] La transformation commence … “se terminant par le hashtag” Heidi Halloween 2020. “

Dans la vidéo antérieure à celle-ci, elle a partagé une vue différente de la même zone sur laquelle elle est peinte, montrant toute la pièce revêtue d’une bâche en plastique. Cependant, bien que ces deux vidéos soient intrigantes à regarder, ce ne sont pas les seules vibrations de vacances effrayantes qu’elle publie sur sa plate-forme de médias sociaux. En fait, elle a commencé il y a quelques jours à tout partager, de l’utilisation de filtres fous d’Halloween au soutien d’autres personnes vêtues de leur costume unique. Dans un autre article récent, elle a également noté que cette année est très spéciale car elle reçoit de l’aide de ses enfants, montrant une photo de quatre personnes déguisées en momies.

Bien que ce look soit toujours déroutant pour les fans à deviner, ce n’est pas le seul qu’elle berce cette année. Elle a également partagé une autre photo de son corps en train de se peindre à nouveau, mais avec des couleurs différentes, notant qu’il s’agissait d’un look différent de l’autre. Chaque année, ses fans attendent avec impatience ses costumes élaborés car elle ne se retient pas. Engageant une équipe complète pour aider chaque année, Klum est officiellement devenue «la reine d’Halloween».

L’année dernière, l’ancien mannequin de Victoria’s Secret s’est déguisé en extraterrestre, ce qui a duré 12 heures. Au cours des années précédentes, elle a porté de nombreux looks de la princesse Fiona de Shrek à Cléopâtre et au “Thriller” de Michael Jackson. Aucun détail n’est laissé de côté alors qu’elle continue de choquer ses fans et le reste d’Hollywood.

Bien que cette année soit très différente en raison de la pandémie, on ne sait pas pour le moment comment Klum prévoit de célébrer les vacances, mais elle ne laisse certainement pas cela l’empêcher de s’habiller. En fait, beaucoup de gens feront Halloween différemment pour se protéger, mais les familles à travers les États-Unis semblent encore organiser de petits rassemblements.