Les célébrations d’Halloween peuvent sembler un peu différentes cette année en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela n’empêche pas Heidi Klum de célébrer ses vacances préférées de toutes. La “reine d’Halloween” couronnée, qui serait généralement profondément dans la planification de ses costumes d’Halloween extravagante, entre dans l’esprit d’Halloween cette année en balançant des vibrations vraiment effrayantes sur Instagram.

Au cours du week-end, la juge America’s Got Talent s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux pour partager un clip effrayant d’elle-même utilisant un filtre effrayant alors qu’elle marquait “6 jours de plus” jusqu’au 31 octobre. Dans le clip, le modèle pouvait être vu allongée dans son lit, bien que sa matinée de détente ait probablement suscité des cris de la part de ses fans, car elle utilisait un filtre qui présentait une araignée rampant sur son visage.

Alors que certaines personnes ne font que finaliser leurs plans d’Halloween et entrer dans l’esprit de la saison, Klum a célébré tout le mois. Tout au long du mois d’octobre, la mannequin s’est fréquemment rendue sur Instagram pour partager des vidéos avec des filtres effrayants et montrer ses activités d’Halloween parfaites. Le 1er octobre, elle a sauté la tête la première dans la saison effrayante en commençant sa journée avec un marathon de films d’horreur. Elle a invité ses abonnés à la rejoindre en utilisant le “[Heidi Halloween 2020]”hashtag. Elle a également partagé ses talents de décoratrice de citrouilles, choisissant de décorer sa citrouille avec de la peinture et d’autres objets plutôt que la méthode de prédilection consistant simplement à la sculpter.

Klum est bien connue pour son amour d’Halloween et passe généralement les mois précédant la nuit du 31 octobre à tout mettre en œuvre pour créer un costume digne de l’envie. Elle porte des costumes extravagants depuis 2000, ne révélant le produit fini que lorsqu’elle sort à la fête annuelle d’Halloween, et au cours de ses deux décennies de méga célébrations, elle s’est transformée en une poupée zombie, Lady Godiva sur un cheval, Betty Boop, un extraterrestre doré, une sorcière rouge, un vampire, un serpent, un chat, Kali, un corbeau, un extraterrestre, un cadavre, Cléopâtre, un papillon et un groupe de clones. En 2019, elle et Tom Kaulitz, alors fiancé et désormais mari, ont lancé la soirée en se transformant en Shrek et Fiona. Pour Halloween 2019, elle est devenue une extraterrestre effrayante. Ses costumes exagérés ont même conduit la Halloween & Costume Association à lui décerner le titre de «Reine d’Halloween».