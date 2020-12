La juge Heidi Klum de America’s Got Talent continue de célébrer les débuts de mannequin de sa fille Leni Klum pour le numéro de janvier de Vogue Allemagne. Klum a partagé une autre photo avec Leni, 16 ans, ainsi qu’une photo rare avec sa mère, Erna, prise lors d’un tournage vidéo à Berlin. En tant que fille de l’un des modèles les plus célèbres au monde, Leni a déjà été poursuivie pour des emplois de mannequin, mais Klum a attendu que sa fille ait 16 ans pour lui permettre d’en accepter.

Dimanche, Klum a partagé la photo de trois générations de femmes Klum. “Dans le studio avec mon M [heart] M et [Leni] pour [Vogue Germany]. “Klum a également partagé une photo en noir et blanc du tournage de Vogue avec Leni vendredi. Leni a publié quelques photos des coulisses de la vidéo qu’ils ont réalisée pour le magazine sur sa propre page Instagram. Bien que Leni et Klum aient posé pour des photos à Los Angeles. , ils se sont également envolés pour Berlin pour filmer une vidéo pour Vogue.

Dans l’interview de Vogue Allemagne, Leni a déclaré qu’elle avait toujours voulu être mannequin et savait que ce n’était “qu’une question de temps” avant de suivre les traces de sa mère. «La première offre est venue quand j’avais seulement 12 ou 13 ans, d’une marque que j’aimais porter: Brandy Melville. À ce moment-là, j’ai supplié ma mère, mais aucune chance», a déclaré Leni. “Maintenant, je comprends qu’il aurait été trop tôt.”

Leni a également développé son propre style, qu’elle qualifie de minimaliste. Elle aime le “streetwear”, comme “Dickies, Wrangler ou les basiques sans marque”, dit-elle. Son placard n’a que des t-shirts, des pantalons et des vestes, et elle donne souvent à sa sœur des vêtements qu’elle ne porte plus ou ne les vend plus. “Mes jeunes frères et sœurs adorent la haute couture avec des logos – Supreme, Off-White, A Bathing Ape. Je suis moins intéressée par ces marques”, a-t-elle déclaré. Leni a trois frères et sœurs plus jeunes – Henry, 15 ans, Johan, 14 et Lou, 11 ans – dont le père est l’ex Seal de Klum. Le père de Leni est Flavio Briatore.

Klum a montré la couverture de Vogue Allemagne avec Leni sur Instagram jeudi. Elle a inclus un long hommage à Leni en allemand. Klum est «fier» de Leni, pas seulement parce qu’elle a «choisi sa propre voie». Klum a ajouté: “Je sais, que peu importe le chemin que vous emprunterez, vous seriez votre propre femme. Vous savez toujours exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous êtes mon petit mini-moi. Et je je suis si heureux pour toi que tu sais maintenant qui tu es. “

“Ce Vogue [cover] est la meilleure première étape [in] la carrière dont vous rêvez », écrivit plus tard Klum à la fin de son article, note PEOPLE.« Et même si c’est un peu difficile pour moi de vous laisser partir dans le monde, je ferai toujours tout pour que vous soyez heureux et réalisez vos rêves. Je suis si fier d’être ta maman. “