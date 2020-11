Heidi Klum passe du temps en famille dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux. L’ancienne mannequin et actuelle juge de télé-réalité fait visiter Berlin à ses enfants et partage une photo de tout le clan sur Instagram.

Selon ET, l’ancienne de Victoria’s Secret, 47 ans, tourne actuellement Next Top Model en Allemagne et fait de son mieux pour profiter de son séjour dans son pays d’origine, en visitant les enfants et son mari actuel Tom Kaulitz. Il a rejoint Klum et ses enfants, Leni, 16 ans, Henry, 15 ans, Johan, 14 ans et sa fille Lou, 11 ans, alors qu’ils visitaient la collection d’art contemporain Boros.

Comme il fallait s’y attendre dans la période actuelle, le groupe était masqué et complètement regroupé pour le temps froid. Klum partage trois des enfants, Henry, Johan et Lou, avec le chanteur britannique Seal. Leur rupture en 2012 et leur divorce en 2014 ont posé des défis au couple en tant que coparents. Pourtant, le voyage en Allemagne était un choix convenu selon ET.

Selon le point de vente, Klum a été autorisé à voyager en Allemagne avec les enfants du 19 octobre au 19 décembre 2020, puis à un autre voyage du 9 janvier au 23 février 2021. Seal gagnera plus de temps avec les enfants. quand ils reviennent pour Noël, Klum expliquant clairement qu’elle n’est en Allemagne que pour travailler et qu’elle ne restera pas une fois le travail terminé.

“Les enfants veulent être avec leur mère”, a déclaré une source à Entertainment Tonight lorsque l’accord a été respecté. “Elle les ramène quelques semaines à Noël pour passer du temps avec leur père.”

Le jour après avoir partagé la tournée artistique, Klum a célébré l’anniversaire de Johan avec une autre photo arborant son baby bump d’il y a des années. “Je t’aime tellement et je suis tellement fier de toi”, a écrit Klum dans la légende à côté d’une chaîne de cœurs et d’emoji aimants.

Ce fut une année 2020 folle pour Klum jusqu’à présent. Non seulement elle a été testée positive et a fait face au coronavirus dans les premiers jours de la pandémie, la forçant à s’éloigner de America’s Got Talent à l’époque, elle a également dû reporter sa célébration annuelle d’Halloween.

Cela ne veut pas dire qu’elle ne s’est pas mise dans l’esprit et n’a pas livré un costume cette année. C’était juste un costume «à la maison» qu’elle partageait avec ses enfants. “Cet Halloween, restez à la maison et passez du bon temps avec la famille. Essayez simplement de ne pas vous tuer”, a déclaré la vidéo d’Halloween de Klum, le mannequin faisant écho à ces déclarations dans la légende de la photo.