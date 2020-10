Tout le monde sait qu’Heidi Klum est la reine d’Halloween. Chaque année, la juge America’s Got Talent fait un effort supplémentaire avec son costume. Malgré le fait que la pandémie de coronavirus a mis un frein à de nombreuses festivités de vacances, Klum et sa famille sont toujours dans l’esprit effrayant en publiant une vidéo sur le thème d’Halloween sur Instagram.

La vidéo “Heidi Does Halloween” commence avec les enfants du mannequin lui demandant ce qu’ils vont faire pour Halloween cette année. On peut également voir Klum en train de faire défiler les commentaires des médias sociaux en lui demandant ce qu’elle va être pour Halloween. Elle leur suggère ensuite de célébrer l’occasion à la maison, ce qui suscite des gémissements et des plaintes de sa famille. Après avoir cherché dans sa maison les objets parfaits pour leur célébration, Klum tombe sur une charge de papier toilette, qu’elle finit par utiliser pour habiller ses enfants en momies. La vidéo prend alors une tournure idiote, car on peut voir l’ancienne élève de Project Runway aller à la salle de bain, à court de papier toilette. Malheureusement, pour Klum, les choses prennent une tournure très hantée.

Ses enfants se sont en quelque sorte transformés en personnages possédés après s’être habillés. Le reste de la vidéo montre Klum essayant de se cacher de ses proches, y compris de son mari Tom Kaulitz, qui a également été possédé. Alors que Klum tente de se cacher et de s’échapper pendant le segment, une voix off se fait entendre en disant: “Pour Halloween, restez à la maison et passez du bon temps avec la famille. Essayez simplement de ne pas vous tuer.” À la fin de la vidéo, Klum se réveille, montrant que la situation n’était qu’un «rêve» (ou plutôt, un cauchemar).

Klum organise une fête d’Halloween chaque année depuis 2000. Bien sûr, les choses seront différentes cette année en raison de la crise du COVID-19. En octobre 2018, Klum s’est confiée au Hollywood Reporter sur le fait d’être la reine d’Halloween, un titre qu’elle prend très au sérieux. “J’embrasse ce titre! Et je veux toujours être à la hauteur, année après année”, a déclaré Klum, expliquant que son amour pour Halloween a commencé quand elle a grandi à Cologne, en Allemagne, où les fêtes d’Halloween du pays sont remplies de bonbons et costumes mais rien de trop effrayant. “Quand j’ai déménagé en Amérique, je suis immédiatement tombé amoureux d’Halloween et de son effroi. Tout ce qui manquait était une fête fantastique. C’était une véritable opportunité pour moi.”