Heidi Klum travaille sur une autre saison du Next Topmodel allemand et a taquiné une tenue en cuir complexe sur sa page Instagram cette semaine. Klum, 47 ans, a dansé dans la tenue, qui avait des découpes le long du côté du pantalon moulant maintenues ensemble par des boucles. La tenue était associée à un haut ample fait du même matériau.

«J’adore ce look», écrivit simplement Klum, ajoutant un emoji en forme de cœur. Elle a également tagué la créatrice derrière le look, Marina Hoermanseder. “[Klum] regarder étourdissant dans un plein [Hoermanseder] regardez … LOVE LOVE LOVE », a écrit la créatrice sur sa propre page Instagram, où elle a partagé la vidéo de Klum. Klum a partagé d’autres recherches dans les coulisses du tournage GNTM.

Klum est retournée travailler sur l’émission lundi lorsqu’elle a partagé un aperçu des tenues qu’elle portera tout au long de la saison. “Bienvenue dans la folie”, a-t-elle déclaré dans la vidéo. Elle a également publié une photo rare avec sa fille aînée, Helene Boshoven Samuel, 16 ans. “Amenez votre enfant au travail le jour”, a-t-elle sous-titré la photo, qui montrait les deux assis à l’arrière d’une limousine et portant un couvre-visage.

Le retour de Klum dans son Allemagne natale intervient environ deux semaines après avoir partagé un court-métrage spécial qu’elle et sa famille ont réalisé pour Halloween car elle n’a pas pu organiser sa grande fête d’Halloween habituelle. Dans le film d’horreur, Klum a été rejointe par son mari, Tom Kaulitz, Helene et ses autres enfants, Henry, 14 ans, Johan, 13 ans et Lou, 10 ans. Klum a dit à PEOPLE qu’elle n’allait pas laisser la pandémie de coronavirus l’empêcher de profiter d’Halloween.

«C’était une façon tellement amusante d’impliquer toute la famille et mes enfants ont vraiment apprécié le processus. Même s’ils sont venus me rendre visite sur le plateau plusieurs fois au fil des ans, ils n’ont jamais été devant la caméra comme ça. pour se souvenir des lignes et comment créer des costumes et du maquillage pour un court métrage », a-t-elle déclaré à propos de la réalisation du film. Dans ce document, ses enfants se sont transformés en zombies et l’ont pourchassée dans leur maison après un coup de foudre. Klum se lance dans une peinture corporelle élaborée pour se fondre dans son environnement afin que les zombies ne la trouvent pas.

Klum a déclaré qu’il avait fallu sept heures aux maquilleurs pour appliquer la peinture corporelle. Une fois arrivés sur le plateau, il a fallu encore deux heures pour que la peinture corresponde parfaitement aux paramètres. “Je voulais vraiment garder l’esprit d’Halloween vivant en suivant nos traditions de célébrations”, a déclaré Klum à PEOPLE. «J’adore divertir les gens et les faire rire, être surpris, choqués ou effrayés. J’aime montrer l’art de ce que ces gens extraordinaires peuvent faire et j’aime être la toile pour eux.