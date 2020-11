Un des Président TrumpLes hélicoptères de sont à gagner – mais, bizarrement, lui et son équipe ne semblent pas chercher un prix spécifique … au lieu de cela, ils mettent la balle dans le camp d’un acheteur.

DT possède actuellement trois hélicoptères Sikorsky S76-B – ainsi que d’autres avions privés non associés à la Maison Blanche – et l’un de ces hélicoptères a trouvé son chemin chez un détaillant aérien via Aero Asset, qui vend la chose hors d’un hangar dans New Jersey.

Le plus drôle … il n’y a pas de prix demandé, la liste dit simplement «Faire une offre». Donc, fondamentalement, DT semble avoir emprunté la voie de Craigslist et prendra à peu près ce qu’il peut obtenir!

Certes, la valeur marchande de l’un de ces hélicoptères de la même année se situerait entre 700 000 $ et 800 000 $, avec d’autres estimations se rapprochant entre 1 million de dollars et 2 millions de dollars pour les modèles plus récents. Dans l’ensemble, Trump ne rapporterait probablement pas plus de 1,5 million de dollars au mieux.

Des sources ont confirmé à TMZ qu’il s’agissait en fait du Sikorsky de Trump – qu’il avait vu chevaucher dans un passé récent … y compris des voyages effectués lors de sa campagne de 2016, ainsi que des apparitions pour “The Apprentice” il était une fois. Il portait même son nom de famille le long de la queue.

Aucun mot sur ce que sorta propose – le cas échéant – que la personne engagée pour vendre cela a reçu jusqu’à présent, mais il semble que l’hélicoptère de Trump ici soit en vente depuis au moins août, donc un bon bout de temps. Il a également toutes les fixations d’une pièce typique de la propriété Trump, avec des ceintures de sécurité en or, un sol personnalisé et du cuir rembourré. Pourtant, personne ne semble avoir voulu mordre.

En attente de votre autorisation pour charger la vidéo Vimeo.

Il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles Trump vend cela – mais le fait que sa campagne ait été récemment à court d’argent dans la dernière ligne droite avant les élections … rend le moment opportun. Un mil ici et là va loin, n’est-ce pas?!?