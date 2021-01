Henrik Lundqvist est sur la voie du rétablissement. Vendredi, le gardien de but des Capitals de Washington a fait le point sur sa récente opération à cœur ouvert. En décembre, le vétéran de 38 ans de la LNH a annoncé qu’il raterait la saison à venir en raison d’une maladie cardiaque.

“La chirurgie s’est très bien déroulée”, a écrit Lundqvist sur Twitter. “Environ 5 heures pour que tout soit pris en charge. J’apprécie vraiment l’excellent personnel de la clinique Clevland. Ces derniers jours ont été assez fous, mais je me sens entre de très bonnes mains. Chaque jour est un pas dans la bonne direction. . ” Lundqvist a signé avec les Capitals en octobre après avoir passé 15 ans avec les Rangers de New York. Lorsqu’il a annoncé qu’il allait rater toute la saison 2020-21, les Capitals ont montré leur soutien.

“Les Capitals de Washington appuient la décision d’Henrik de se retirer du hockey en ce moment en raison de sa maladie cardiaque.” dit l’équipe. “La santé de nos joueurs est de la plus haute importance, et nous soutenons la décision d’Henrik. Nous voulons lui souhaiter, à lui et à sa famille, le meilleur pour l’avenir.” Lundqvist a signé un contrat d’un an de 1,5 million de dollars avec les Capitals et est le seul gardien de but de l’histoire de la LNH à avoir enregistré 11 saisons de 30 victoires. En 2012, Lundqvist a remporté le trophée Vezina qui est décerné au gardien de but de la LNH qui est «jugé le meilleur à ce poste».

«Cela me brise le cœur (littéralement) de partager cette nouvelle: je ne rejoindrai pas les Capitals cette saison à venir», a-t-il déclaré en décembre. «Après plusieurs semaines de tests et de conversations avec des spécialistes à travers le pays, il a été déterminé qu’une maladie cardiaque m’empêchera de prendre la glace. Ensemble, nous avons décidé que le risque de jouer avant de remédier à mon état est trop élevé. Donc je vais passer les mois à venir à trouver le meilleur plan d’action. “

Lundqvist est originaire de Suède et a bien joué avec l’équipe nationale. Il a aidé la Suède à remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin et une médaille d’argent aux Jeux de 2014 à Sotchi. Au cours de sa carrière dans la LNH, Lundqvist a été nommé cinq fois dans l’équipe des étoiles et a été nommé dans la première équipe d’étoiles de la LNH en 2012. Il a également été sélectionné dans la deuxième équipe de la LNH ALL-Decade pour les années 2010.