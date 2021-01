Henry Cavill pourrait rejoindre le MCU en tant que Captain Britain | Réforme

Une rumeur surprenante partagée par une source leader du secteur pourrait nous apporter de bonnes nouvelles sur Henry Cavill et le MCU, car ils ont indiqué qu’il pourrait rejoindre en tant que Captain Britain, une nouvelle qui a extrêmement enthousiasmé ses partisans.

Il ne fait aucun doute qu’Henry Cavill est l’un des acteurs les plus appréciés du moment, tout cela grâce à ses interventions dans des séries et des films d’une importance majeure dans l’industrie hollywoodienne, et son attrait évident.

L’une des grandes contributions de l’acteur à l’industrie cinématographique a à voir avec les super-héros, en particulier The Man of Steel dans le DCEU, cependant, ce n’est peut-être pas son seul rôle dans le genre.

Car une nouvelle rumeur puissante indique que Cavill pourrait jouer le Capitaine Britania dans l’univers cinématographique de merveille, quelque chose qui serait absolument incroyable pour les fans de cette marque.

Et c’est que le passage d’Henry Cavill dans le cinéma de super-héros a été un peu cahoteux, comme vous vous en souvenez peut-être, il a fait ses débuts dans The Man of Steel et peu de temps après, nous l’avons vu dans Batman vs Superman: The Origin of Justice et dans League of the Justice; Ce dernier film n’a pas bien marché ni au box-office ni auprès des critiques, le tout à cause du désastre commis par Warner Bros.en accordant le contrôle du film à un cinéaste différent qui a fait ce qu’il voulait avec le matériel et n’a pas respecté ce qui était déjà Avait préparé.

Malgré ce qui précède, de nombreux fans le considèrent comme le meilleur Superman et sont impatients de les voir revenir en tant que Clark Kent dans une production future, mais apparemment, les choses sont sur le point de prendre une tournure complètement inattendue.

Selon Daniel Richtman, l’influenceur Twitter populaire connu pour connaître toutes les informations sur l’industrie du divertissement la plus commerciale avant tout le monde, Marvel Studios souhaite embaucher Henry Cavill et faites de lui le capitaine Britain.

Ce personnage né de la bande dessinée en 1976, possède plusieurs pouvoirs incroyables et peu à peu il rejoint la tradition qui implique le reste des personnages de Marvel, donc l’avoir dans le MCU serait un grand succès de la part des cadres.

Et c’est ainsi que la société serait maintenant complètement déterminée à placer un acteur très célèbre dans le rôle.

Cependant, les choses ne sont pas claires pour le moment, car Marvel Studios est dans un processus de développement intéressant pour la nouvelle saga et de nombreuses variables sont présentées en cours de route.

Henry Cavill est un acteur très recherché, mais il convient également de rappeler que l’acteur a déjà une grande place dans le DCEU, concurrence directe de Studios Marvel.

Il est à noter que la phase 4 du MCU a encore un long chemin à parcourir et de nombreux personnages à présenter.

En fait, le prochain grand projet de Henry Cavill C’est la deuxième saison de The Witcher avec son rôle de Geralt of Rivia dans la série Netflix qui lui a valu une popularité encore plus grande dans le monde.

La saga du sorceleur est devenue connue dans de nombreux pays non pas tant pour les livres originaux, mais pour les jeux vidéo CD Projekt RED qui ont connu tant de succès sur plusieurs plates-formes.

Henry est devenu fan de cette histoire grâce à The Witcher 3: Wild Hunt, et dès qu’il a appris la production d’une série, il a immédiatement contacté le showrunner pour obtenir le rôle principal et bien sûr les dirigeants de Netflix ne savaient pas comment dire non à personne. étoile de sa taille.

