ELLE a impressionné les téléspectateurs de Saturday Night Live avec sa performance ce week-end, jouant deux de ses récents singles. La multi-instrumentiste a montré ses talents à beaucoup de ceux qui la regardaient peut-être pour la première fois. HER, de son vrai nom Gabi Wilson, est deux fois lauréate d’un Grammy Award et a sorti son dernier album, I Used to Know Her, l’année dernière.

Le dernier single de HER est “Damage”, qui est sorti quelques jours avant SNL. La nouvelle chanson a été co-écrite avec Ant Clemons, qui a interprété des voix de fond sur la piste, rapporte Billboard. Il sera également présenté sur le prochain album studio de HER de MBK Entertainment et RCA Records. La vidéo de la chanson a été tournée au Roxie Theatre de Los Angeles. HER a également sorti les singles “Wong Places”, “I Can’t Breathe” et “Do to Me” cette année.

L’hôte invité de l’épisode SNL de samedi soir était la chanteuse Adele, qui avait déjà joué dans l’émission. En annonçant qu’elle allait animer SNL, Adele a fait l’éloge de ELLE “Je suis d’ailleurs que ELLE sera l’invitée musicale !!” a écrit le chanteur de “Set Fire to the Rain” sur Instagram. “Je l’aime tellement que j’ai hâte de me fondre dans un désordre brûlant quand elle joue, puis me confondre pendant que je ris de mon cul entre tout cela.”

Le look de l’ensemble de sa tenue est 🔥. Augmentez son volume! Elle est mon artiste préférée et mérite son éclat. 😭 #SNL https://t.co/bFsUDIHBpw – Vanida (@VanidaLim) 25 octobre 2020

HER a lancé sa paire de performances avec “Damage”, son dernier single. Beaucoup ont été séduits par le choix de la chanson et son choix de vêtements pour l’apparence. Mais il y avait aussi des critiques sur le mixage sonore de sa performance.

Très bien HER pic.twitter.com/gzrWtLWpFh – Vampiress-Love♈︎🎈🤪 (@KcirdnekC) 25 octobre 2020

Je ne reste généralement jamais éveillé aussi tard pour regarder SNL mais Adele et ELLE étaient deux très bonnes raisons de faire une telle chose cette fois. – Bʀᴀɴᴅɪ (@SapphicSassy) 25 octobre 2020

Pourtant, ELLE a ravi la plupart des téléspectateurs qui ne se sont probablement présentés que pour voir Adele revenir à l’émission pour sa première tentative d’animation. La plupart ont été surpris par sa voix, tandis que d’autres n’ont pas pu passer outre son regard sur la série.

Maintenant, je vois ce qu’il y a derrière ces lunettes de soleil. Bonjour ELLE #AdeleOnSNL #heronsnl #HER #SNL – Kevin Lockett (@kevinlockett) 25 octobre 2020

Il y avait quelques questions sur ce qu’elle ferait pour sa deuxième représentation de la nuit. Est-ce qu’elle déploierait sa chanson “I Can’t Breathe” ou serait-ce un autre nouveau single pour surprendre les fans. Megan Thee Stallion a établi une norme pour les performances de protestation pour le début de la saison, donc ce ne serait pas une surprise.

ELLE me donne Azealia Banks dans la vidéo de 1991 en ce moment #SNL – Vous échangez avec des pourboires français? (@okoyeslacefront) 25 octobre 2020

Oh bon Dieu !!! ELLE ressemble à une déesse R&B des années 90 !! 👸🏾 #SNL – Cassia Jones alias Jonesie (@AwkwardGirlLA) 25 octobre 2020

HER dégageait définitivement des vibrations R&B classiques des années 90 lors de sa performance, cependant. En tant que nouveau venu dans le travail du chanteur, écouter à l’improviste aurait pu laisser beaucoup de gens confus, comme les gens ci-dessus.

Adele et ELLE! Wow lol Adele comme elle-même dans le sketch Bachelor! #SNL – Brooke Parker (@gramfurn) 25 octobre 2020

Certains fans réclamaient définitivement qu’Adele se produise aux côtés d’ELLE dans la série. Ils ont eu une bonne part de chant de la superstar britannique lors de son sketch The Bachelor, mais une équipe était dans de nombreux esprits.

Adele est charmante et drôle, sa voix est toujours enflammée et l’écriture a été plus forte qu’elle ne l’était depuis toujours. Maintenant HER joue. Jusqu’à présent, ça a été une super soirée pour #SNL – 💔 VintageWingnut (aka Monica) #BLM (@vintagewingnut) 25 octobre 2020

Pourtant, ELLE a laissé les gens satisfaits du spectacle. Et sa performance a probablement séduit quelques fans, ce qui lui a peut-être donné la même bosse qu’Adele avait mentionnée dans son monologue.

