Herb Adderley, ancien demi de coin des Green Bay Packers et des Dallas Cowboys qui a été intronisé au Pro Football Hall of Fame, est décédé vendredi. Il avait 81 ans. Adderley a joué neuf saisons avec les Packers avant de jouer trois saisons avec les Cowboys et est le seul joueur à apparaître dans quatre des six premiers Super Bowls.

“Toute la famille du Temple de la renommée du football professionnel pleure le décès d’Herb Adderley”, a déclaré David Baker, président et chef de la direction du Temple de la renommée du football professionnel, dans un communiqué. “C’était un grand joueur et un homme encore plus grand. Herb a laissé une marque indélébile sur le jeu et a été extrêmement respecté par les joueurs et le personnel de toute la ligue. Nos pensées et nos prières vont à la femme de Herb, Brenda, et à toute leur famille. pour toujours garder son héritage vivant pour servir d’inspiration aux générations futures. Le drapeau du Temple de la renommée sera arboré à mi-portée à la mémoire de Herb. “

Adderley a été repêché par les Packers n ° 12 au total en 1961 et a eu un impact instantané. Il a aidé les Packers à remporter le championnat NFL en 1961 et 1962 et a été nommé à son premier Pro Bowl en 1963 après avoir enregistré cinq interceptions. L’ancien de l’État du Michigan a été nommé dans la première équipe All-Pro en 1962 après avoir enregistré sept interceptions et un touché défensif. Adderley atteindrait le Pro Bowl cinq années consécutives et serait nommé dans l’équipe All-Pro un total de sept fois. Il a remporté cinq championnats de la NFL, dont trois Super Bowls, et a été nommé dans l’équipe des années 1960.

Quand Adderley a été échangé aux Cowboys en 1970, il est devenu une grande partie de leur «Doomsday Defense». Il a aidé les Cowboys à atteindre le Super Bowl V et à remporter le Super Bowl VI. “Tom Landry et (le directeur général) Tex Schramm savaient ce qui se passait à Dallas et en faisaient partie pour ne pas l’avoir arrêté”, a déclaré Adderley dans son livre Lombardi’s Left Side, sorti en 2012. ” la décision de garder un joueur blanc moins talentueux et de couper le joueur noir le plus talentueux.… Ce truc était exactement le contraire de la politique de Lombardi de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain et de ne juger personne par la couleur de leur peau. ” Adderley a terminé sa carrière avec 48 interceptions et sept touchés. Après sa retraite, Adderley est devenu un diffuseur et un entraîneur.