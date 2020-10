Heureuse, heureuse, Thalía fête ses 30 ans en tant que chanteuse solo | INSTAGRAM

Il n’est pas nécessaire de mentionner que, la carrière de Thalía est indéniable et a été pleine de succès depuis sa création, alors ce vendredi, elle a célébré 30 ans de carrière artistique en tant que soliste, partageant un beau message à ses fidèles fans et montrant sa silhouette spectaculaire comme jamais auparavant. .

Fièrement vêtu d’une tenue sexy très élégante Thalia, couplé à une tournée de ses images les plus emblématiques des années 90, et en a également profité pour faire un geste à la également célèbre chanteuse américaine, Britney Spears, le tout dans la même publication à partir de son profil officiel sur Instagram.

Et, depuis le début de sa carrière, les succès de la chanteuse vont de chansons un peu provocantes comme “Un Pacto entre los dos”, dédié à l’amour avec “Brown Skin” ou bien plus modernes comme “Take care”, Thalía a toujours su rester à l’avant-garde tout au long de ces trois décennies.

Et bien sûr, toujours montrer son talent, sa beauté et son grand charisme, qui l’ont consolidée depuis le début, jusqu’à aujourd’hui, comme l’une des artistes les plus appréciées de l’industrie musicale internationale.

Rappelons aussi que Thalía a également eu une carrière pleine d’adversités, même si, également d’innombrables satisfactions, la chanteuse mexicaine n’a pas manqué cette date importante et a publié une photographie sensuelle qu’elle a accompagnée de deux messages émouvants pour célébrer le début de sa carrière solo.

Eh bien, revenant au thème de la célébration au sein du réseau social renommé, nous avons une image où la belle et talentueuse mexicaine pose assise sur une moto, vêtue d’une tenue qui se marie parfaitement avec le contexte de la photographie: un coordinateur en cuir, De couleur noire, décorée de fleurs et d’une ceinture dorée, ainsi que d’une paire de bracelets, de chaînes et de longues boucles d’oreilles, la tenue dans son intégralité met en valeur sa fameuse taille étroite, que la plupart des femmes désirent.

De même, Thalía a partagé deux messages émouvants pour remercier ses milliers de fans et plus de 16,6 millions d’abonnés sur Instagram: «À tous ceux qui m’accompagnent depuis mes débuts à la télévision, à ceux qui étaient avec moi sur mon l’adolescence grandir avec moi, regarder mes romans, suivre tous mes pas, MERCI! »commença-t-il.

Il a poursuivi en ouvrant son cœur: «Mais, aujourd’hui, nous nous consacrons à célébrer 30 ans en tant que soliste depuis mon premier album« Thalía »et des #PactoEntrelosDos que nous avons fait à l’époque. Vous êtes les meilleurs fans du monde. Merci d’avoir fêté avec moi et d’être si créative. J’adore voir tout ce qu’ils font. Je les aime!”.

De plus, il a souligné que son histoire commençait avec la sortie du single «Un pacte entre les deux» et que malgré les commentaires ou les mauvais moments il ne changerait absolument rien à son histoire car si c’était le cas, il ne serait plus qui il est ces jours-ci.

«Mon cœur est plein de tout votre amour et de vos célébrations. Ça a été une carrière solo de 30 ans et je ne changerais rien du tout. Merci de m’aimer, de me soutenir et d’être une partie si importante de cette famille d’amour. Mon ThalyFamilia! Je t’aime! », A conclu l’interprète de chansons emblématiques d’amour et de chagrin.

De la même manière, dans le cadre de la célébration, l’interprète a sorti son dernier single musical, “Take care”, dans lequel elle collabore avec Farina. La recherche constante de nouveaux rythmes et genres a permis à Thalía de rester au courant tout au long de tout au long de son histoire musicale qui s’est étalée sur trois décennies, sans compter son époque emblématique dans le groupe de jeunes adoré: «Timbiriche».