La belle chanteuse et actrice Ninel Conde ne peut cacher son bonheur après avoir fait son mariage avec Larry Ramos à travers épaisses et minces et partagé une photo heureuse pour ses followers sur Instagram.

Ninel Conde a mis en ligne la photo de ce moment privilégié sur son compte Instagram officiel il y a 18 heures, car elle ne pouvait cacher son bonheur.

Le célèbre a partagé le moment où apparemment elle et Larry Ramos ils venaient de devenir officiellement jeunes mariés, après avoir célébré le mariage qui a fait tant de bruit dans les médias.

Sur la photo, vous pouvez voir Ninel Condé très, très heureuse, avec un immense sourire qu’elle ne peut s’empêcher d’être vraiment très belle dans une robe de mariée blanche avec un joli décolleté et une coupe sirène et son bouquet de mariée à la main.

L’image est d’autant plus spéciale que le Bombón a partagé que sa famille y figurait et que cela la remplissait encore plus de bonheur, qu’ils étaient présents à ce moment important de sa vie.

La publication a dépassé les 85 000 likes et les commentaires lui disant à quel point elle est belle et la félicitant, ils n’ont pas attendu.

Un énorme émoi causé il y a quelques jours par la nouvelle que Ninel Conde voulait épouser son petit ami Larry Ramos, mais ce que beaucoup n’imaginaient pas, c’est que ce serait si tôt.

Depuis qu’il a été annoncé que la célèbre femme avait une relation avec l’homme d’affaires, des commentaires négatifs ont commencé contre Larry Ramos; Certains disent qu’il a commis une fraude contre Alejandra Guzmán pour plus de 3 millions et qu’il a un passé trouble.

En revanche, avant les rumeurs de mariage ou si elle s’était déjà mariée, pour tromper, la belle Ninel Conde a partagé sur les réseaux sociaux qu’elle épouserait Ramos puisqu’il était l’homme que Dieu avait désigné pour elle; cependant, qu’elle le ferait jusqu’à l’année prochaine car les conditions actuelles ne permettaient pas la grande fête qu’elle souhaitait.

Le lendemain, les images et la confirmation sont apparues que la belle chanteuse s’était déjà mariée et qu’elle se partageait habillée en mariage sur Instagram.

Les rumeurs selon lesquelles elle soutenait Larry Ramos et qu’elle avait sûrement payé pour le beau mariage n’attendaient pas; mais le chocolat Il a été énergique et assuré que son mari maintenant s’occupe de tout et qu’elle veut même avoir un enfant à ses côtés.

De son côté, Mhoni Vidente a prédit que ce couple s’aime vraiment, mais que la chanteuse pourrait être mal placée dans son désir d’être avec quelqu’un de plus jeune pour se sentir rajeuni.

De plus, il a souligné que le bonheur de ce couple ne durerait pas longtemps puisque Larry Ramos finirait par être enfermé à cause de ses problèmes avec Alejandra Guzmán. Il a également assuré que Ninel Condé Il vendra même sa maison pour l’aider, mais il s’est demandé s’il devait vraiment le faire puisque c’est son domaine et celui de sa famille et qu’il n’a même pas un an à connaître Larry Ramos.

Ninel Condé Il est également venu clarifier sur les réseaux sociaux les rumeurs selon lesquelles il n’aurait pas payé sa robe de mariée qui a été exclusivement conçue par Benito Santos de Jalisco.

Ils m’ont déjà attrapé par leur petit cochon, mais qu’en pensez-vous? Ils me font beaucoup rire, c’est dommage qu’ils inventent des nouvelles () Je remercie beaucoup Benito Santos de m’avoir habillé. Il sait qu’il y avait certaines options et j’ai choisi et décidé de le chercher, et je savais qu’un créateur mexicain comme lui était le plus spécial pour ma cérémonie.

L’artiste a partagé que le créateur a des artistes comme ambassadeurs de ses vêtements et que cela fait partie de sa publicité, maintenant sa robe est dans de nombreux endroits et ils parlent en éloge de son travail.