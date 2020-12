Lorsque le magnat d’Europe de l’Est derrière l’une des maisons les plus chères de Londres a commencé à construire son manoir isolé de style hollywoodien il y a plus de 10 ans, il n’aurait pas pu se douter qu’il disposerait de tous les atouts les plus précieux de 2020.

Situé sur 2,3 acres de terrain derrière de hautes portes de sécurité, Heathfield House a coûté 32 millions de livres sterling à construire sur plus d’une décennie et offre tout ce dont une famille pourrait avoir besoin pour se verrouiller confortablement, du bureau à domicile ultime à une piscine intérieure et Gym.

La maison moderne et blanc brillant est sur le marché avec un prix demandé de 40 millions de livres sterling depuis près d’un an, mais Lee Koffman de Sotheby’s International Realty, qui vend la propriété, dit avoir constaté un regain d’intérêt de la part des acheteurs potentiels pour le huit dernières semaines après les mois passés à l’intérieur et à l’extérieur des lock-out.

«J’ai eu tellement d’intérêt pour cette maison ces derniers mois; J’ai montré un ancien président, un musicien de premier ordre, plusieurs familles fortunées et j’ai même quelqu’un qui vole de [continental] L’Europe en particulier pour voir la propriété », dit-il.

«Je pense qu’au milieu de la pandémie, les super riches ne veulent pas être trop loin de la ville, mais ils veulent un terrain plus vaste que ce qu’ils pourraient obtenir à Mayfair, à Knightsbridge ou même à St John’s Wood. À Highgate, vous bénéficiez de l’incroyable isolement, d’une vue imprenable sur la bruyère et de la proximité de l’aéroport privé de Luton – mais vous n’êtes qu’à 10 km de Selfridges.

La banlieue perchée de Highgate est depuis longtemps populaire auprès des ultra riches, certaines des rues privées les plus chères de Londres abritant des footballeurs de Premier League et des hommes d’affaires milliardaires. Kate Moss, Jude Law et Jamie Oliver font partie des célébrités basées dans la région.

Les données de l’analyste immobilier LonRes montrent que le nombre de ventes de maisons d’une valeur de 5 millions de livres sterling ou plus à Hampstead et Highgate a augmenté de 32% cette année par rapport à l’année dernière.

«Comme ceux qui quittent la capitale, c’est un espace que les acheteurs de Londres recherchent. Les maisons plus chères, en particulier les maisons familiales, sont en demande et ont connu la plus forte croissance – à la fois en termes de prix atteints et de volumes vendus », déclare Marcus Dixon, responsable de la recherche chez LonRes.

En plus d’une intimité totale, la maison Highgate dispose d’un bureau à domicile spectaculaire au dernier étage menant à une grande terrasse sur le toit avec vue sur la verdure – «Vous pourriez être dans les Cotswolds», dit Koffman – et une piscine au rez-de-chaussée inférieur piscine, spa et salle de gym.

Il y a aussi une salle de jeux, un court de tennis et un énorme espace de vie à double hauteur avec un rideau de cristal en cascade et des fenêtres du sol au plafond sur le jardin, tandis qu’un ascenseur en verre monte à travers chacun des étages.

La maison individuelle comprend 10 chambres et sept salles de bains entre la maison principale et le logement du personnel entièrement autonome de 4500 pieds carrés avec kitchenette, pouvant accueillir jusqu’à cinq employés au-dessus du garage double.

Comme le dit Koffman: «Vous pouvez vous enfermer dans cette maison sans être du tout claustrophobe.»

Heathfield House est à vendre pour 40 millions de livres sterling via Sotheby’s International Realty.