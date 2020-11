Hilaria Baldwin profite d’un moment de liaison avec son fils d’un mois, Eduardo. Jeudi, l’auteure de la méthode Living Clearly, 36 ans, s’est rendue sur Instagram pour montrer une jolie photo que sa fille de 7 ans, Carmen, a prise de son allaitement de son nouveau-né sur la plage près de la maison familiale des Hamptons.

L’image, partagée avec ses 830000 abonnés, montre la mère de cinq enfants berçant doucement son fils dans ses bras alors qu’ils profitent d’un moment de qualité sur la plage. Dans la légende, Baldwin a révélé que la photo était une gracieuseté de sa fille, qu’elle partage avec son mari Alec Baldwin. Elle a dit que Carmen “m’a dit que je devrais poster … pourrait supprimer plus tard.”

Depuis qu’elle a accueilli le petit Eduardo en septembre, Baldwin n’a pas hésité à partager des moments intimes comme celui-ci avec ses fans, bien que cette décision lui ait valu un certain recul de la part d’une poignée de fans. Après que Baldwin ait reçu des critiques de la part de quelques privilégiés sur une photo d’elle-même “multitâche” pendant qu’elle allaitait Eduardo, la co-animatrice du podcast Mom Brain et gourou du fitness a répondu aux mom-shamers, écrivant qu’elle “Je publierai ici et là comment nous faisons “et que” “si vous m’envoyez un commentaire m’indiquant combien il faut publier ou combien peu, et que je vois le message, je vais simplement vous bloquer.”

Baldwin a de nouveau repoussé les haineux en octobre lorsqu’elle a été critiquée pour une vidéo d’elle-même en sous-vêtements présentant son corps post-partum. Applaudissant à ceux qui lui ont dit de “cacher” ses progrès post-partum, Baldwin a écrit qu’elle était “l’une des plus grandes pom-pom girls pour la positivité corporelle et l’amour” et que “une chose que vous DEVEZ savoir, c’est qu’il existe dans TOUTES les formes et tailles différentes. , MINE INCLUS. Je ne juge le corps de personne.… Dois-je me cacher à cause de mon corps? Je ne fais rien de mal pour avoir honte de ma silhouette. “

Baldwin et son mari ont accueilli Eduardo le 8 septembre après avoir subi deux fausses couches consécutives. Selon Baldwin, le nom complet de son fils, Eduardo Pau Lucas Baldwin, signifie «riche gardien de la paix et de la lumière». Avec leur nouveau-né et Carmen, le couple est également les parents de Rafael, 5 ans, Leonardo, 3 ans, et Romeo, 2 ans. Alec est également papa d’une fille de 24 ans, Ireland, qu’il partage avec son ex-femme, Kim Basinger.