Hilaria Baldwin appelle les body shamers après que la récréation en plaisantant d’Amy Schumer de sa photo ait suscité des commentaires désagréables sur son physique. L’épouse d’Alec Baldwin et mère de cinq enfants, 36 ans, est allée sur Instagram avec une vidéo mardi pour partager ce qu’elle pensait être méchant à propos des commentaires sur la republication par Schumer d’une photo d’elle en sous-vêtements avec son fils de 3 mois, Eduardo.

Baldwin a partagé que même si elle avait publié “un million de photos comme ça” dans le passé, les choses n’ont changé que lorsque Schumer a recréé la photo pour son propre compte. L’instructeur de yoga a ajouté qu’elle ne blâmait pas Schumer pour ce qui s’était passé. “Maintenant, j’adore les blagues. Je pense que c’était très drôle. En fait, je ne comprends pas très bien la blague, mais certaines personnes ont essayé de me l’expliquer pour que je puisse comprendre”, at-elle poursuivi. “Mais j’aime les blagues. J’adore me moquer de moi. J’adore quand les autres se moquent de moi. Quel est l’intérêt de vivre la vie si vous ne riez pas? Vous savez tous que je me moque de mon mari tout le temps et si tu veux le faire, tu ferais mieux de pouvoir l’accepter. “

L’inquiétude pour Baldwin est venue lorsque la section des commentaires s’est transformée en une “honte corporelle”. «Si vous faites de l’inclusion corporelle, c’est l’inclusion corporelle pour tous», a-t-elle déclaré. «Il y a toute cette histoire de« oh les mamans ne ressemblent pas à ça ». Certaines mamans le font. Cette maman le fait. Et je suis incluse dans l’inclusivité. ” Elle a continué à défendre son activité sur Instagram en disant: “J’ai l’air d’une certaine façon. Voici à quoi je ressemble. Je viens de personnes plus petites. J’ai été une personne de fitness toute ma vie. Et voilà. Période, fin de histoire », avant de supplier les gens d’être« un peu plus gentils parce que tout le monde souffre mentalement ».

Baldwin a également défendu Schumer sur son histoire Instagram, ajoutant du comédien, qui a supprimé son message, “Je ne pense pas qu’elle se moquait de moi. Je pense qu’elle était juste stupide et le problème était ce que les autres faisaient avec ça. ” Schumer s’est également excusé dans les commentaires de la vidéo de Baldwin, écrivant “Je suis désolé!” seulement pour être rassurée, elle n’a rien fait de mal. “Fille, ne t’excuse même pas! Tu me fais toujours rire”, répondit Baldwin. “Mes seules intentions étaient de traiter certains des comportements pas si namaste avec lesquels certaines personnes se sont déchaînées après. Vous n’avez pas besoin d’assumer la responsabilité de leurs actions. Beaucoup d’amour et de lumière xoxo.”