L’instructeur de yoga, 36 ans, et épouse de l’acteur Alec Baldwin a été accusé d’appropriation culturelle après que des questions ont été soulevées sur ses racines hispaniques.

Le contrecoup des médias sociaux a commencé le 21 décembre lorsqu’un utilisateur de Twitter a écrit: «Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans sa lutte de dix ans où elle se fait passer pour une personne espagnole».

La controverse se concentre sur les accusations selon lesquelles Baldwin a adopté un pseudo accent, notamment lors d’une apparition dans l’émission Today dans laquelle elle semble oublier le mot anglais pour concombre, bien qu’elle soit née et a grandi aux États-Unis.

Dans une vidéo Instagram de sept minutes publiée dimanche, Mme Baldwin a abordé la spéculation, en écrivant dans une légende du clip: «J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture. C’est quelque chose que je prends très au sérieux, et pour ceux qui demandent – je vais répéter mon histoire, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant.

«Je suis né à Boston et j’ai grandi en passant du temps avec ma famille entre le Massachusetts et l’Espagne. Mes parents et mes frères et sœurs vivent en Espagne et j’ai choisi de vivre ici, aux États-Unis.

«Nous célébrons les deux cultures chez nous – Alec et moi élevons nos enfants bilingues, tout comme j’ai été élevé. C’est très important pour moi. Je comprends que mon histoire est un peu différente, mais c’est la mienne et j’en suis très fier.

Cependant, une biographie partagée sur le site Web de son agence de gestion et vue par de nombreux médias, a déclaré qu’elle était née sur l’île espagnole de Majorque.

Elle a également affirmé dans une interview en podcast plus tôt cette année qu’elle n’avait pas déménagé aux États-Unis avant l’âge de 19 ans pour fréquenter l’université à New York, selon CNN.

Dans sa déclaration vidéo, Mme Baldwin a déclaré que des fluctuations de son accent se produisaient parce qu’elle bascule régulièrement entre l’espagnol et l’anglais, ajoutant qu’elle mélange les deux lorsqu’elle est «nerveuse ou contrariée».

Elle a également expliqué qu’elle avait grandi sous le nom de Hillary aux États-Unis et de Hilaria en Espagne, avant de les «consolider» plus tard sous Hilaria.

Des gens prétendant être d’anciens camarades de classe du lycée ont contesté ses prétentions à un accent espagnol naturel.

Un homme, nommé David Golan, a tweeté: «Je suis allé au HS (lycée) avec Hillary Hayward Thomas à Boston et elle n’avait pas d’accent.»

La décrivant comme une «école préparatoire archétypale du Nord-Est», il a ajouté: «Nous nous mythologisons tous, mais sa prétention d’être ESL (quelqu’un qui parle anglais comme langue seconde) est un niveau d’exagération qui semble problématique.»