Hilaria Baldwin s’est retrouvée dans une situation qu’elle ne s’était probablement jamais imaginée devoir traverser et à quelques mois d’interdiction d’accoucher. L’actrice et épouse d’Alec Baldwin dénonce les allégations selon lesquelles elle a simulé son accent et son héritage espagnols toutes ces années.

La femme de 36 ans s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo d’un peu plus de sept minutes dans laquelle elle expliquait ses racines. Abordant les revendications de front, Baldwin a déclaré qu’elle prenait les allégations «très au sérieux», raison pour laquelle elle ressentait le besoin de réitérer son histoire pour faire taire les rumeurs. «Je suis née à Boston et j’ai grandi en passant du temps avec ma famille entre le Massachusetts et l’Espagne», a-t-elle déclaré. «Mes parents et mes frères et sœurs vivent en Espagne et j’ai choisi de vivre ici aux États-Unis.» Parmi les autres sujets abordés dans le clip figuraient les cinq enfants qu’elle a avec Baldwin, qui ont tous des prénoms espagnols. La fille des deux se nomme Carmen et leurs quatre fils sont Rafael, Leonardo, Romo et Eduardo. Elle a dit que son mari était très favorable à sa culture et c’est pourquoi ils élèvent leurs enfants pour qu’ils soient «bilingues», ce qui, selon elle, est très important pour elle. Elle a ensuite tenté de mettre un terme à la rumeur et à toute allégation future selon laquelle son accent a été un stratagème pendant toutes ces années. «Je comprends que mon histoire est un peu différente, mais c’est la mienne, et j’en suis très fière», a-t-elle noté.

Tout cela survient après qu’un tweet est devenu viral la semaine dernière qui a mis en évidence un «conflit de dix ans» dans lequel Baldwin se faisait passer pour un Espagnol. Puis vinrent des clips de diverses interviews et des vidéos de sa conversation qui la montraient parler espagnol comme les messages destinés à montrer comment elle entrerait et sortait de son accent. Comme Baldwin l’a noté dans sa vidéo, elle est née dans le Massachusetts et y est restée en grandissant, ce que les accusateurs prétendent être vrai mais qu’elle n’avait pas de racines espagnoles. Baldwin a dit que ce n’était pas la première fois qu’elle devait prendre ces mesures pour faire taire les gens qui l’accusent de ne pas être du véritable héritage espagnol, admettant que son histoire n’est pas ordinaire.

Les Baldwin se sont mariés en 2012, trois ans après avoir commencé à sortir ensemble. Ils ont accueilli leur premier enfant, leur fille, en août 2013 et ont récemment donné naissance à leur cinquième enfant en septembre, Eduardo.