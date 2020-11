Hilary Duff a célébré Thanksgiving avec sa famille jeudi après avoir été mise en quarantaine plus tôt ce mois-ci. L’ancienne star de Lizzie McGuire, qui attend son troisième enfant et son deuxième avec son mari Matthew Koma, a été exposée au coronavirus alors qu’elle travaillait sur Younger Season 7 à New York. Duff, 33 ans, a retrouvé sa famille pour les vacances, partageant une jolie photo sur Instagram depuis Domino Park à Brooklyn.

“Joyeux Thanksgiving! 1 ou 2 célébrations avant la fin de 2020”, a écrit Duff dans la légende. Sur la photo, Duff est vue en train d’embrasser sa fille Banks Violet, 2 ans. Son fils, Luca Cruz, 8 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Mike Comrie, est également apparu dans le cadre. Duff et Koma, 33 ans, portaient tous deux des masques faciaux, bien qu’ils les aient baissés lors de la prise de vue.

Duff a révélé qu’elle attendait le 24 octobre, lorsqu’elle a publié une vidéo de Koma se frottant la bosse de son bébé. “Nous grandissons !!! Surtout moi”, a-t-elle écrit dans la légende. La semaine dernière, Duff a déclaré aux fans sur son histoire Instagram qu’elle avait été «exposée» au COVID-19 alors qu’elle travaillait et qu’elle était déjà à son deuxième jour de quarantaine à l’époque. La production sur Younger a été suspendue.

Fin août, Duff a annoncé que la saison 7 serait la fin de Younger. Elle a dit à 7News australien que ce serait leur «dernière saison» et s’est sentie «vraiment chanceuse» de pouvoir filmer pendant la pandémie. Le spectacle a été créé par Darren Starr, qui a écrit des scripts “incroyables” alors que le spectacle était reporté au cours de l’été. “Il écrit des (scripts) incroyables pour les femmes et nous nous sentons tellement habilités à être dans la série et à jouer les femmes que nous jouons”, a déclaré Duff. “Ils sont tous très différents, mais avec des qualités très fortes et imparfaites – donc je suis sûr que cette dernière saison ne vous décevra pas.”

Younger est diffusé sur TVLand et met en vedette Sutton Foster dans le rôle de Liza Miller, une mère divorcée qui retourne travailler dans l’édition tout en faisant semblant d’être plus jeune qu’elle. Duff joue le rôle de Kelsey Peters, l’amie de Liza. En mai, Variety a rapporté que TV Land développait un spin-off avec le personnage de Duff. Elle pourra travailler sur ce projet puisque Disney + a choisi de ne pas avancer avec une série de suites de Lizzie McGuire. Duff a appelé Disney à déplacer la série à Hulu, mais rien ne s’est passé sur ce front.