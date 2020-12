Hilary Duff confirme l’annulation du redémarrage de Lizzie McGuire | Instagram

La célèbre actrice Hilary Duff Malheureusement, il a confirmé l’annulation du redémarrage tant attendu de Lizzie McGuire dans Disney Plus, car comme vous vous en souvenez peut-être, la production de la nouvelle saison avait été arrêtée pour réécrire les scripts.

Nul doute que l’arrivée réussie de la plateforme Disney + C’était en grande partie dû à la nostalgie des téléspectateurs et il y a certainement un intérêt pour les nouvelles productions, qu’elles soient dérivées de films d’animation Disney ou de franchises telles que Star Wars et Marvel.

Cependant, l’idée d’accéder à d’anciens titres était l’une des principales raisons pour les abonnés qui ne possèdent pas ces films physiques et qu’ils sont difficiles à trouver dans d’autres services alternatifs.

C’est pourquoi la société Disney est consciente de ce besoin de remonter dans le passé qui est exploité par de nombreuses sociétés de production depuis près d’une décennie.

C’est pourquoi nous savons clairement que la société de souris est toujours en quête de plus.Elle n’a donc pas seulement proposé les anciennes séries et films, mais a également promis de les ramener à travers des reprises exclusives, des remakes, des redémarrages et des suites tardives. depuis votre plateforme.

En fait, l’un des projets qui intéressait le plus était Lizzie mcguire, que nous avons rencontré à l’adolescence et que nous pourrions enfin voir comme un adulte particulier.

Hilary Duff et le reste de la distribution originale ont confirmé leur retour, cependant, après une pause inattendue dans leur production, il a malheureusement été annoncé que le projet avait été annulé.

Mira Duff a partagé la nouvelle sur son compte Instagram officiel, où elle en a également profité pour remercier les fans du personnage qui l’a rendue célèbre il y a des années.

J’ai été très honoré d’avoir le personnage de Lizzie dans ma vie. Cela a eu un impact si durable sur beaucoup, y compris moi. Voir la loyauté et l’amour des fans pour elle à ce jour signifie beaucoup pour moi. Je sais que des efforts et des conversations ont été partout pour essayer de faire fonctionner le redémarrage, mais malheureusement, et malgré les meilleurs efforts de tout le monde, cela n’arrivera pas », a-t-il écrit.

Et bien que la nouvelle ne soit pas une surprise, puisque le projet n’a pas été annoncé il y a quelques jours lorsque Disney De plus a lancé la publicité de ses nouveaux titres, ce qui était attendu à ce stade était que la série soit développée sur Hulu.

Il a même été question de libérer les droits ou de les associer à un autre service de streaming pour donner vie à cette histoire.

Puis le reste de votre message, Duff Cela implique que Disney + et la créatrice Terri Misnky avaient des visions très différentes pour le célèbre personnage.

Je veux que tout redémarrage de Lizzie soit honnête et authentique par rapport à ce que serait Lizzie aujourd’hui. C’est ce que le personnage mérite. Nous pouvons tous prendre un moment pour regretter à quel point elle aurait été une femme incroyable et les aventures que nous aurions eues avec elle. Je suis tellement triste mais je promets que tout le monde a fait de son mieux et que les étoiles ne se sont tout simplement pas alignées. Hé, c’est de ça que 2020 est fait. “

Comme vous vous en souvenez peut-être, au début de l’année, la série était en pleine production, cependant, Disney a tout arrêté, car l’histoire était plus mature que prévu et touchait des thèmes pour adultes.

Et alors que la société s’attendait à quelque chose d’aussi innocent et propre que la série originale, Minsky et Duff voulaient montrer le personnage en réel problème pour une femme de trente ans, alors que les conflits entre adolescents étaient décrits à l’époque.

Bien que trois épisodes aient été enregistrés, il a été décidé de tout restructurer pour tenter de poursuivre le projet, cependant, le créateur a estimé que Lizzie Donc, enfantin serait une trahison du personnage et aucun accord n’a été conclu, donc malheureusement, les fans de Lizzie McGuire devront se contenter des anciens épisodes et du film.

