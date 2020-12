Bien que Hilary Duff n’apporte peut-être pas au monde un nouveau redémarrage de Lizzie McGuire, l’actrice accueillera un tout nouveau bébé à la maison dans quelques mois. Mais, avec tous les changements qui accompagnent un nouveau bébé et un nouveau corps, c’est peut-être la dernière grossesse que Duff envisage de vivre, a déclaré l’actrice à People. “Je ne suis pas de ces femmes qui aiment être enceintes par tous les moyens, mais j’apprécie ce que mon corps fait pour moi et notre famille”, a déclaré Duff au magazine. «Donc, chaque jour, cela varie entre le fait que je manque mon corps et que je porte des vêtements vraiment mignons, ou que je me sens en paix que c’est probablement la dernière fois que je vais être enceinte et que j’essaie de profiter de la douceur cette fois peut être.”

Duff, aux côtés de son mari d’un an Matthew Koma, avait déjà ramené à la maison le premier enfant du couple, Banks Violet Bair, en 2018. Duff a également un autre enfant, Luca Cruz, issu de son précédent mariage avec le joueur de hockey professionnel Mike Comrie. Avec deux jeunes enfants (âgés de 8 et 2 ans) à la maison, ajouter un nouveau membre de la famille peut être difficile. Cependant, Duff dit qu’elle a une grossesse moins difficile – même avec les conditions actuelles.

«Cette grossesse est plus facile car il y avait beaucoup de peur à ramener un nouveau bébé à la maison alors que Luca avait déjà 6 ans et demi», a-t-elle expliqué. «Je suis plus fatiguée à cause du fait d’avoir un enfant en bas âge, mais j’ai moins de temps pour me concentrer sur la grossesse parce que je suis occupée avec mes enfants et mon travail. C’est une bonne distraction parce que je ne cherche pas à tout googler et à être obsédée par tout ce qui se passe. la grossesse. “

Bien que le couple soit aux anges avec une nouvelle fièvre infantile, certaines circonstances liées au coronavirus ont changé les activités habituelles de grossesse, comme les baby showers et le sexe. Duff révèle qu’elle et Koma ont décidé de se retirer d’une révélation de genre; mais il y a encore beaucoup d’anticipation avant le grand jour.

«Malheureusement, pendant ces périodes, nous avons estimé que ce n’était pas vraiment approprié», dit Duff, expliquant pourquoi la famille a choisi de ne pas organiser de cérémonie de révélation du sexe. “La façon dont nous créons une certaine excitation au sein de la famille est d’attendre de découvrir le sexe le jour de l’anniversaire du bébé! C’est un mélange d’amis qui sont excités par la surprise et puis certains qui sont vraiment en colère contre nous. Luca tombe sous la catégorie ennuyée! “

Alors que la famille se prépare pour son nouveau paquet de joie, la période des fêtes a donné à la famille une nouvelle raison de sourire alors qu’elle attend avec impatience les futurs Noëls. “Sur le plan de la création de souvenirs, cela a été agréable de réduire un peu les attentes et de profiter de notre temps ensemble, et simplement d’apprécier ce que nous avons”, dit-elle.