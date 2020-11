À 33 ans et en train de vivre sa troisième grossesse, la jeune actrice vient d’ajouter un nouveau membre inattendu à sa famille.

Ce samedi, Duff a posté une vidéo très excitée se rendant à Harleysville, en Pennsylvanie, pour récupérer son nouveau chiot Saint Bernard.

Assise dans la voiture avec son mari Matthew Koma, Hilary a partagé l’adorable nouvelle avec ses 15,9 millions d’abonnés.

Après son mini road trip, nous avons pu voir la star de Lizzie McGuire rentrer chez elle à New York avec son nouveau chien, celui qui n’a toujours pas de nom.

La beauté enceinte avait l’air très à l’aise dans un ensemble pull et pantalon gris en tricot, des chaussures de tennis Golden Goose et une veste bleue chaude.

Hilary a fait de son mieux pour ne marcher sur aucun de ses chiens, pendant qu’elle déchargeait la voiture dans les escaliers de sa maison en parlant au téléphone.

L’amoureux des animaux a laissé son sac Céline rose sur le sol, ainsi que la laisse et la couverture de son nouveau bébé à fourrure.

L’actrice et chanteuse basée à Los Angeles tourne actuellement la septième et dernière saison de la comédie romantique Younger à New York.

Leur fils de 8 ans, Luca, qui était de retour en Californie pendant que sa mère filmait, est venu leur rendre visite juste à temps pour l’arrivée du chiot.

Koma et Duff partagent leur fille de deux ans, Banks, et attendent un deuxième enfant en 2021. Il s’agit du troisième enfant de Duff, qui a eu Luca avec son ex, le joueur de hockey Mike Comrie en 2012.