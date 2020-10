Netflix a officiellement annulé Away mardi et la star Hilary Swank n’a pas tardé à s’exprimer. Swank est arrivé sur Instagram avec une photo fixe et quelques derniers mots sur la série peu de temps après l’annonce de la nouvelle. Les fans ont été dévastés, commentant avec indignation en son nom.

Away a fait ses débuts le 4 septembre et a maintenant été annulé après une seule saison, selon un rapport de Deadline. C’était l’histoire émouvante d’un équipage international effectuant le premier voyage habité vers Mars, dirigé par le personnage de Swank, Emma Green. Swank semblait dire au revoir dans la voix de Green en partie, écrivant: «L’amour et l’espoir resteront toujours mon ‘North Star’. Ce fut un voyage incroyable mes compadres. “

“Et merci à tous mes fans extraordinaires qui ont regardé et soutenu notre magnifique émission. J’aimerais que nous vous montrions Mars! Jusqu’à la prochaine”, a-t-elle conclu avec un emoji de signe de paix.

La publication de Swank a recueilli plus de 10000 likes en quelques heures, ainsi que de nombreux commentaires de fans. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils apprenaient que l’émission avait été annulée et qu’ils étaient dévastés. Certains ont même exprimé l’espoir que cela continuerait sous une forme ou une autre, peut-être par le biais d’une pétition de fans ou d’un autre service de streaming.

“J’espère que ça continue!” un fan a commenté avec des émojis de fusée. Un autre a ajouté: “C’est tellement triste … mais je suis tellement reconnaissant pour cette saison 1.”

“Oh, j’avais tellement hâte de voir Mars!” une troisième personne ajoutée avec un emoji qui pleure.

Away est un drame de science-fiction dans un futur proche créé par Andrew Hinderaker et inspiré d’un article d’Esquire de Chris Jones. Il était centré sur la Mars Joint Initiative pour envoyer un équipage sur Mars, comprenant un chimiste chinois, un botaniste britannique, un cosmonaute russe, un médecin indien et un commandant américain de la NASA.

L’émission met en place plusieurs saisons en planifiant une mission de trois ans, il se peut donc qu’il ait fallu trois saisons avant que le casting ne mette le pied sur Mars. Malheureusement, il semble qu’ils n’y arriveront pas maintenant. Netflix l’a présenté comme une émission “sur l’espoir, l’humanité et comment, finalement, nous avons besoin les uns des autres si nous voulons réaliser des choses impossibles.”

Swank a partagé la vedette avec Josh Charles, Vivian Wu, Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki et Talitha Bateman. La série comptait 10 épisodes, tous d’une durée comprise entre 44 minutes et 57 minutes. Ils sont toujours en streaming sur Netflix, même si aucun autre versement n’est à venir.