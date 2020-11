L’ancien vice-président Joe Biden est officiellement devenu président élu samedi après avoir atteint le nombre requis de votes électoraux pour remporter la présidence, comme l’ont projeté des médias tels que l’Associated Press et CBS News. Il a battu le président sortant Donald Trump ce faisant. L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, qui s’est présentée contre Trump en 2016, a publié une déclaration à la suite de la nouvelle de la victoire de Biden, partageant son enthousiasme à la fois pour le président élu et son vice-président élu Kamala Harris.

Sur les réseaux sociaux, Clinton a écrit que les “électeurs se sont prononcés” avec la nouvelle que Biden est le vainqueur projeté de l’électorat américain. Elle a écrit, à côté d’une image de Biden et Harris, que les électeurs ont choisi les deux pour diriger le pays pendant les quatre prochaines années. L’ancien sénateur de New York a noté qu’il s’agissait d’un billet historique, car Biden deviendra la personne la plus âgée à devenir président une fois qu’il sera investi. De plus, Harris sera la première femme vice-présidente et la première personne de couleur à occuper le poste. Clinton a terminé son message en remerciant tous les Américains qui ont contribué à ce que cela se produise, ajoutant: «En avant, ensemble».

Les électeurs se sont exprimés et ont choisi @JoeBiden et @KamalaHarris pour être notre prochain président et vice-président. C’est un billet historique, une répudiation de Trump et une nouvelle page pour l’Amérique. Merci à tous ceux qui ont contribué à y parvenir. En avant, ensemble. pic.twitter.com/YlDY9TJONs – Hillary Clinton (@HillaryClinton) 7 novembre 2020

Samedi matin, plusieurs médias ont projeté que Biden deviendrait le 46e président des États-Unis peu de temps après que d’autres retours de Pennsylvanie se soient produits. Après avoir reçu ces retours, les médias ont appelé l’État de Pennsylvanie, qui a connu une course incroyablement serrée entre le président et l’ancien vice-président, pour Biden, le poussant au-dessus du seuil de 270 voix électorales dont il avait besoin pour remporter la présidence. . Alors que Biden est le gagnant projeté, Trump a déjà annoncé qu’il contesterait les décisions dans de nombreux États du champ de bataille, car il a déjà appelé à un recomptage dans le Wisconsin, un État qui est devenu bleu et a fini par se porter candidat. Peu de temps après avoir été annoncé comme président élu, Biden a envoyé un message aux Américains dans lequel il a noté qu’il serait un leader pour tout le monde pendant que la nation guérissait.

“Je suis honoré et touché par la confiance que le peuple américain a placée en moi et en le vice-président élu Harris”, a écrit Biden. “Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains a voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique. La campagne étant terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de se rassembler comme Une nation. Il est temps pour l’Amérique de s’unir. Et de guérir. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et nous ne pouvons rien faire si nous le faisons ensemble. “