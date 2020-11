La classe ouvrière blanche américaine est souvent représentée de manière disparate: de l’extrême d’une certaine cruauté humoristique comme dans Yo, Tonya (2018) de Craig Gillespie ou avec une dureté désarmante à la manière de ce classique culte grossier tel que Monster’s Ball (2001) par Marc Forster. Au milieu des deux, le regard sur le pays et ses inégalités, la douleur cachée dans la pauvreté et la nécessité d’une rédemption tardive font partie d’un certain type de cinéma et de littérature dans lequel les États-Unis réfléchissent depuis des années avec une certaine incapacité à définir le ton et la manière dont ils veulent analyser ses peines et les souffrances.

Peut-être, pour cette raison, le livre 2016 Hillbilly Elegy de JD Vance est un curieux voyage à travers la perception du rural dans un pays essentiellement urbain, mais aussi de la misère et des carences d’une culture dont le moteur principal est l’ambition . L’histoire met également un accent particulier sur le fait de cette déconstruction de l’histoire de l’Amérique du Nord profonde, qui perd lentement son identité. Le résultat est un livre déchirant, moralement réfléchi et aussi, une confrontation directe avec une série d’idées complexes sur l’histoire récente d’une famille à à travers laquelle la conscience collective des États-Unis pourrait facilement être définie.

L’adaptation réalisée par Ron Howard qui arrive cette semaine sur Netflix a le même air direct brut, mais aussi sincère de sa version littéraire. Néanmoins, le réalisateur a pris la décision intelligente de créer un cadre autonome, qui, bien que largement basé sur le travail de JD Vance, est également une réflexion éloquente sur tous les petits secrets que chaque famille garde et la façon dont ils gérer les espaces sombres du traumatisme et de la dépendance. Le résultat C’est un instantané soigneux des petites horreurs du domestique, jusqu’à devenir finalement un voyage à travers des lieux inconfortables de la condition humaine.

Une telle combinaison aurait pu aboutir à un mélange inintelligible à propos de l’individu et à une généralisation inutile sur des sujets tels que la violence domestique, les dépendances et la peur de l’avenir, mais Howard recrée non seulement la peur sociale, mais la supprime également de ses stéréotypes habituels. .

Hillbilly Elegy est une recherche minutieuse d’une perception très dure de la vie du pauvre Américain, mais cela pourrait être l’histoire de n’importe quel homme ou femme dans le monde que le système presse, attaque et au final, laisse sans armes pour avancer vers le futur. Et au lieu d’être un mélodrame nostalgique ou prêcheur, c’est une recherche incessante de réponses sur la confrontation sur des idées concrètes: que se passe-t-il quand le désespoir est inévitable? À quoi pouvez-vous lutter dans une situation où la pauvreté est tout? Howard observe, spécule et enfin s’interroge sur la condition de la privation avec un air de tristesse digne qui rend le filmez un regard élégant sur un sujet complexe.

L’histoire se déroule en deux temps: de 1997 à 2011, l’intrigue essaie de raconter des histoires en parallèle sans manquer un battement et elle réussit, grâce aux avantages d’un scénario méticuleux qui ne perd pas le rythme ou la perception de la façon de raconter. le quotidien. Dans Hillbilly Elegy tout est lié aux petites choses, aux silences qui s’allongent, aux gros plans, aux conversations à moitié chuchotées. Bien sûr, c’est aussi un voyage vers la revendication qui commence par un fait concret: l’espoir dans le talent de JD, joué à l’adolescence par Owen Asztalos et à l’âge adulte par Gabriel Basso.

JD est un enfant extraordinaire au milieu d’un environnement violent: gentil éloquent et brillant. Au final, il finit par lui échapper, mais en réalité le poids de son histoire le suit partout. Même en tant qu’étudiant à la Yale Law School, avec succès et à un pas de réaliser tous ses rêves, il doit se battre avec les ténèbres qui le hantent partout, avec le lien empoisonné qui le lie à sa mère accro Bev (une énorme Amy Adams). , et surtout au centre d’une discussion concentrée sur une idée dérangeante: le lieu d’où nous venons sera toujours un espace inconfortable dont nous ne pourrons jamais nous échapper complètement.

Pour Howard, ce double standard dans la vie de JD est tout et il le montre de la manière la plus éloquente, simple et directe possible. D’une part, la vie de l’homme qu’il a réussi à devenir à main levée est un voyage puissant à travers la possibilité de la rédemption. De l’autre, la douleur, la misère et les secrets sont entretenus par une perception inquiétante de la perte et de l’exclusion, qui est finalement l’épine dorsale du film.

Bien sûr, la famille dont JD vient a une longue histoire d’échec et une génération de femmes qui ont réussi à maintenir à flot les restes d’un naufrage familial. Mamaw (un solide Glenn Close), la mère de Bev et la grand-mère de JD, est un exemple de stoïcisme, mais aussi la plus ancienne victime d’une spirale de maltraitance et d’abus dont elle n’a pas pu échapper, qui vit désormais grâce à sa fille et cela d’une manière ou d’une autre, soutient sa manière de voir le monde.

C’est ce cycle sans fin de petits malheurs que Mamaw incarne avec toute la dureté d’une existence violente et la blessure nostalgique de un voyage énigmatique dans les ténèbres spirituelles. En réalité, la plus grande force du personnage est le fait qu’il ne s’excuse pas et n’essaye pas de justifier sa douleur, son agressivité ou sa peur. C’est une créature créée par la lente érosion de toute aspiration à la bonté et à la prospérité, quelque chose que Close comprend immédiatement et à travers laquelle il soutient un personnage d’anthologie.

Pour la troisième partie du film, il est évident que le scénario pointe vers la possibilité de montrer les racines mêmes de la souffrance d’une famille qui pourrait être n’importe qui dans un pays divisé, polarisé, épuisé qui lutte avec ses propres blessures et qui se tient debout les épaules invisibles des victimes d’une culture indifférente. Howard ne tente pas de pontifier, mais au milieu d’un moment politique comme celui que vivent actuellement les États-Unis, la perception du fossé qui sépare le pays, qui s’approfondit au milieu d’une lutte dialectique et devient de plus en plus difficile à supporter, il semble se refléter dans les racines historiques d’une confrontation invisible à laquelle Howard fait allusion mais ne montre jamais pleinement.

Curieusement, le livre de JD Vance est devenu un succès après l’élection de Donald Trump et le projet d’adaptation, il a suivi un long voyage cahoteux jusqu’à Netflix qui l’a financé et a trouvé une distribution luxueuse et un réalisateur sympathique. et prudent de raconter une histoire qui, entre des mains plus audacieuses, aurait pu être une critique directe et corrosive du mode de vie américain, mais dans la sienne, ce n’est qu’un douloureux voyage dans la souffrance intime. Celui qui est porté, celui qui se cache, celui qui attache et à la fin, celui qui nous marque pour une bonne partie de notre vie.

