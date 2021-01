UNE

Le fonds d’investissement pour les droits de la chanson, coté à Londres, lancé par un ancien directeur de Beyoncé et Elton John, a récupéré tout le catalogue arrière du producteur de disques Jimmy Iovine.

Hipgnosis, la société FTSE-250 de Merck Mercuriadis, a levé plus d’un milliard de livres sterling auprès d’investisseurs depuis 2018.

La société a utilisé les fonds pour acheter des droits sur des succès d’artistes pop tels que David Guetta et pour mettre en avant des morceaux de golden oldie – y compris des chansons de Barry Manilow et Dave Stewart – tout comme des millions de plus de 50 ans s’inscrivent à des services de streaming tels que Spotify. En 2020, Fleetwood Mac, David Bowie et Eminem figuraient parmi les meilleurs artistes du streaming.

Iovine a coproduit 8 Mile, le film de 2002 mettant en vedette Eminem et qui a vu sa bande originale – qui comprenait le succès mondial Lose Yourself – devenir 4x platine.

Hipgnosis a acquis le catalogue de 259 chansons du producteur – qui comprend également des albums créés avec John Lennon et Bruce Springsteen – pour une somme non divulguée.

Iovine va utiliser les fonds pour construire une école secondaire dans le centre-ville de Los Angeles.

Mercuriadis a déclaré: «Alors que j’étais à peine adolescent, j’ai remarqué que beaucoup de mes albums préférés avaient un nom en commun. Les meilleurs albums de John Lennon, Bruce Springsteen, Patti Smith avaient tous Jimmy Iovine dessus. Cela s’est poursuivi tout au long des années 80 avec Stevie Nicks, Dire Straits, U2, Simple Minds, The Pretenders et plus.

Il a ajouté: «Laissez à Jimmy le soin de trouver le moyen le plus efficace d’utiliser ses redevances de producteur pour construire un lycée de premier ordre dans le centre-ville et faire une fois encore une énorme différence.»

Avec des concurrents tels que Primary Wave et Round Hill, Hipgnosis a été crédité d’avoir permis à des stars comme Stevie Nicks de gagner des dizaines de millions de dollars pour les droits de leurs catalogues arrière ces dernières années.