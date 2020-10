B

En février, une petite salle a été mise de côté dans le département A&E de l’hôpital de Northwick Park en cas d’admissions de coronavirus. «Nous nous sommes dit:« Cela nous suffira », a déclaré l’infirmier consultant du service des urgences John Ross, incertain de rire ou de pleurer en se rappelant la naïveté des préparatifs.

Le premier patient Covid-19 est arrivé en bonne et due forme le 3 mars. Un «raz-de-marée» a suivi, avec des chiffres doublant tous les deux jours. L’hôpital de Harrow s’est retrouvé à l’épicentre de l’épidémie au Royaume-Uni. Un incident critique a dû être déclaré le 19 mars pour détourner les ambulances vers les hôpitaux environnants disposant d’une capacité de réserve.

Au plus fort du début avril, il y avait jusqu’à 26 décès par jour à London North West Healthcare, la fiducie du NHS qui gère les hôpitaux de Northwick Park et d’Ealing. En raison de la diversité ethnique, de la privation et de la forte prévalence du diabète et de l’hypertension dans la communauté, la zone de desserte de la fiducie était devenue un foyer de Covid-19.

Quatre ambulances sur cinq étaient «rouges» – ce qui signifie que le patient à l’intérieur était soupçonné d’avoir le virus.

«Je ne pense pas que le mot débordé soit le bon mot», a déclaré M. Ross. «Il y avait un effort herculéen du personnel. C’était un raz-de-marée. Le personnel faisait des efforts incroyables pour assurer la sécurité des gens, mais ce n’était pas durable.

Il a ajouté: «J’aimerais que ce soit le plus grand effort de notre carrière, mais nous verrons ce que l’hiver nous apporte.»

À la mi-avril, les décès étaient tombés à des chiffres uniques. Au cours de l’été, la fiducie est restée des semaines sans décès par Covid-19. Maintenant, Covid-19 se propage à travers le pays et la mort revient. Il y en a eu 13 à la fiducie ce mois-ci, les trois plus récents jeudi dernier. Au total, la confiance a subi 632 décès – le troisième plus élevé du NHS.

Pourtant, lorsque l’Evening Standard a visité Northwick Park la semaine dernière, le personnel était convaincu qu’il était mieux préparé pour une deuxième vague.

La capacité de soins intensifs de la fiducie a été augmentée à 46 lits et peut être étendue à 87. L’A & E de Northwick Park a été repensé avec des zones «rouge» et «orange».

«Si vous venez maintenant avec une maladie non liée à Covid, vous ne devriez jamais dépasser un patient Covid», a déclaré M. Ross. «Si vous avez une urgence grave, veuillez nous contacter. N’ayez pas peur d’appeler une ambulance.

Trois des médecins de la fiducie – le Dr Nuala Lucas, le Dr Ganesh Suntharalingam et le Dr Gurjinder Sandhu – figuraient sur la liste des honneurs d’anniversaire de la reine, elle-même retardée par Covid-19, pour leurs contributions lors de la première vague.

Le Dr Lucas, une anesthésiste obstétricale qui a passé ses quarts de travail à travailler sur des accouchements à haut risque et son temps libre sur Zoom à rédiger des directives nationales pour assurer la sécurité des salles de travail, a reçu le MBE. Elle a déclaré: «Je suis médecin depuis près de 30 ans. Je n’ai jamais rien vécu de tel sur le plan clinique – le volume absolu de travail qui se déroulait. Voir des jeunes tomber malades si, si vite. Il ne s’agissait pas seulement des personnes âgées.

À l’époque, on craignait que le personnel ne soit exposé aux vapeurs d ‘«aérosol» émises par les patients lors de l’extubation. En conséquence, l’anesthésie générale a été évitée dans la mesure du possible – ce qui a nécessité une planification et une surveillance minutieuses des accouchements potentiellement risqués pour éviter le besoin de césariennes d’urgence.

Le Dr Lucas, membre de l’Association des anesthésistes obstétricaux, a déclaré: «Je me souviens avoir été épuisé la plupart du temps. Le rythme de vie était 24/7 pendant plusieurs semaines. Vos pieds n’ont pas vraiment touché le sol. Je pense que nous sommes mieux préparés cliniquement. Cette fois, nous savons de quoi nous avons affaire. Nous sommes dans un meilleur endroit.

«Mais je pense que tout le monde est très fatigué. L’idée de traverser les prochains mois, les gens redoutent un peu cela. Mais nous allons y arriver.

(Intensiviste consultant Ganesh Suntharalingam et anesthésiste consultant Nuala Lucas / Matt Writtle)

Les salles de soins intensifs sont vides mais prêtes. Tricia Mukherjee, chef des soins infirmiers, a déclaré: «Nous sommes beaucoup plus préparés. Nous avons un grand nombre d’employés qui ont été formés et exposés aux soins intensifs. Mais jusqu’à ce que le vaccin soit là, nous allons relever un petit défi.

Il existe également de meilleurs médicaments – mais pas encore de «solution miracle». Le Dr Suntharalingam, qui a reçu l’OBE, est également président de l’Intensive Care Society. «Avec le temps, notre compréhension de la maladie a augmenté très rapidement», a-t-il déclaré. «La connaissance des moyens de ventiler les gens et de l’importance de choses simples comme tourner les gens vers leur estomac, l’utilisation de liquides et d’anticoagulants et les nouvelles utilisations d’anciens médicaments ont beaucoup évolué. Nous savons maintenant que les stéroïdes dexaméthasone et hydrocortisone semblent avoir un impact sur la mortalité, alors que Remdesivir ne semble pas le faire. Le Dr Suntharalingam a rappelé que ce n’étaient pas seulement les infirmières et les médecins, mais le personnel de soutien comme les nettoyeurs et les porteurs «qui n’hésitaient pas non plus à se nettoyer et à se mettre en danger».

Les services de soins intensifs sont devenus un environnement «surréaliste», avec des portes, des couloirs et des salles recouverts de bâches en plastique pour limiter la propagation du virus.

Les patients malades ont été aidés à avoir des conversations sur iPad avec les familles avant d’être sous sédation et intubés. Le personnel tenait les mains des mourants. Personne n’a été laissé mourir seul.

«C’était parfois une expérience traumatisante pour les gens», a-t-il admis. Désormais, les «produits livrés dans des boîtes» tels que les EPI, les ventilateurs et les pompes sont abondants, mais «le personnel est le plus gros problème».

Le Dr Suntharalingam a déclaré: «Il faut des années pour former les personnes aux soins intensifs, et s’occuper des personnes les plus malades a besoin d’une infirmière aux soins intensifs pour chaque lit, ainsi que de nombreux autres membres du personnel. L’augmentation de ces chiffres sera un projet à long terme.

«Dans une crise, nous pouvons, et nous l’avons fait, demander aux gens de travailler différemment, mais ce n’est pas durable pendant de longues périodes et nous avons vraiment besoin de l’aide du public pour l’éviter en suivant les conseils et en réduisant les taux d’infection.

Le service des urgences de Northwick Park est l’un des plus fréquentés de Londres, avec 120 ambulances et 600 patients par jour. L’histoire inédite de la pandémie est de savoir combien de patients Covid-19 ont été sauvés. Dans toute la fiducie, plus de 1 750 sont revenus chez eux. Le Dr Jon Baker, responsable du service des urgences, a déclaré: «Notre taux de mortalité est inférieur au taux national. Nous étions en dessous de la moyenne nationale et en dessous de la moyenne de Londres, dans le bon sens. “

Cependant, le nouveau défi, admet le directeur médical Dr Martin Kuper, est de faire face à la deuxième vague au milieu des pressions hivernales – et de maintenir les services non-Covid-19 opérationnels.

La semaine dernière, environ 40 patients hospitalisés avaient Covid-19. Ils étaient légèrement plus jeunes que lors de la première vague et comprenaient plusieurs patients dans la trentaine et la quarantaine souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

«La moitié de notre [Covid] les patients ont moins de 50 ans », a déclaré le Dr Kuper. «En mars, c’était environ un cinquième. Il se propage certainement parmi la population plus jeune d’une manière que la première vague ne semblait pas le faire.

Il a ajouté qu’il était raisonnable de supposer que les tarifs communautaires seraient répercutés sur les hôpitaux, mais «nous ne sommes pas du tout comme nous étions dans la première vague actuellement».

«Ce que nous essayons d’équilibrer, c’est de maintenir autant d’activités électives que possible. Nous essayons de traiter autant de personnes que possible, mais en acceptant que s’il y a trop de monde, nous devrons, si possible, réduire certaines activités électives. C’est avec un fond d’hiver cette fois. Nous veillons à ce que les urgences et les cancers soient toujours terminés. »

Peuvent-ils faire face à nouveau? «Nous sommes très confiants», a déclaré le Dr Kuper.

«Nous avons eu beaucoup de temps pour nous préparer cette fois. Nous avons de bons plans.

Nous avons beaucoup appris dès la première fois, même si nous ne pouvons pas être complaisants. La marée monte très vite. Nous devons être pleinement conscients et prêts à y faire face. »