Hoda Kotb garde ses options ouvertes lorsqu’il s’agit d’agrandir sa famille avec son fiancé Joel Schiffman. L’hôte de TODAY, déjà maman des filles Haley et Hope, qu’elle a adoptées en 2017 et 2019, a révélé dans une interview avec Entertainment Tonight mardi qu’elle et Schiffman avaient déjà rempli les papiers pour potentiellement adopter un troisième enfant.

«Vous savez quoi, Joel et moi avons eu cette conversation parce que – vous avez l’impression d’avoir un temps limité sur terre et votre cœur se dilate, et parfois vous ne réalisez pas la capacité de votre cœur à se dilater tant que vous n’êtes pas rempli [it] et parfois vous pensez que vous êtes au sommet, puis vous vous rendez compte qu’il y a plus de place », a-t-elle dit à la sortie.« Et nous nous sommes demandé, vous savez, notre famille serait-elle mieux avec un autre enfant? Avons-nous assez d’amour, avons-nous assez de temps, vous savez, serons-nous une meilleure cellule familiale? Et la réponse à toutes ces questions semble être: “Oui, nous le serions.” “

Il est impossible de contrôler ce qui se passe ensuite, a noté Kotb, expliquant que la possibilité d’adopter un troisième enfant ou non est «entre les mains de Dieu». Elle a ajouté: “Tout ce que nous pouvons faire est de le mettre dans l’univers et de remplir des papiers, puis d’attendre et si cela se produit wow, vous savez, c’était censé être.” Avec beaucoup de «place» et d ‘«amour» dans la famille, Kotb a dit que si une adoption se concrétisait, «nous allons nous déplacer, voici un peu plus de place ici».

Ce fut une année difficile, mais Kotb a déclaré que sa relation avec Schiffman s’était solidifiée pendant la pandémie de coronavirus. «J’ai réalisé à ce moment-là, bizarrement, c’est peut-être la première chose vraiment difficile que nous ayons traversée ensemble», a-t-elle expliqué. Et c’est ce à quoi je pensais, comme, nous n’avons pas eu de grandes tragédies depuis le temps où nous nous sommes connus. Et ce fut une période difficile. Et j’ai réalisé à ce moment-là qu’il est solide comme un roc dans une crise, il est solide comme un roc. “

Bien que le calendrier de la pandémie reste flou, Kotb a déclaré qu’elle espérait se marier l’année prochaine. “Je veux dire, tout dépendra de savoir si les gens peuvent voler et c’est tout, comme, tu ne peux vraiment pas dire, tu sais, nous allons le faire … si les choses continuent d’affluer, nous allons probablement juste faire quelque chose plus près de chez soi avec un petit groupe je pense », dit-elle. “Si dans les six ou huit prochains mois il ne semble toujours pas que les gens volent ou se déplacent, alors nous finirons probablement par faire quelque chose en été, je pense.”