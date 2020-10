Hoda Kotb raconte lequel de ses invités de l’émission AUJOURD’HUI a été la pire interview qu’elle ait jamais vécue, «sans exception». La co-animatrice de l’émission du matin a admis qu’un invité en particulier se démarque lorsqu’il est interrogé sur ses années dans l’émission par l’ancienne collègue Kathie Lee Gifford lors de Watch What Happens Live With Andy Cohen de mardi.

Au cours du segment “Plead the Fifth”, Gifford a interrogé Kotb sur l’identité de son invité le moins préféré de son époque AUJOURD’HUI. «Selon vous, qui était mon invité le moins préféré de tous les temps? demanda Gifford. «Et je parie que c’était à toi aussi. Kotb n’a pas tardé à répondre: “Je sais exactement qui c’est. C’est Frank Sinatra Jr. C’était le pire invité que nous ayons jamais eu, sans exception. Il est venu chercher un livre, il avait un livre dont il faisait la promotion, et il n’a pas Je ne veux pas en parler, alors il n’a rien dit. “

Alors que Kotb a refusé de répondre à l’autre question sur “Plead the Fifth”, y compris lorsque Gifford l’avait le plus ennuyée avant de passer à l’antenne, elle a réussi à nommer trois des chansons de sa co-star, malgré des difficultés au départ. Kotb et Gifford ont organisé la quatrième heure de l’émission AUJOURD’HUI pendant 11 ans ensemble avant que Gifford n’annonce qu’elle se retirerait de l’émission en avril 2019. Pendant ses adieux à l’émission, Gifford ne pouvait pas dire assez de mots gentils sur Kotb et l’amitié qu’ils avaient. construit au fil des ans.

“Dieu a introduit Hoda dans ma vie pour toutes sortes de raisons différentes”, a-t-elle déclaré à l’époque dans l’émission. “J’étais censé apprendre d’elle. Elle était censée apprendre de moi. Nous étions censés partager la vie ensemble.” Gifford a ajouté qu’elle “n’avait jamais rêvé” qu’elle ferait une autre meilleure amie dans la cinquantaine, mais a ajouté qu’elle “s’est rendu compte que le cœur n’est pas une tarte qui peut être divisée en autant de tranches. Le cœur se dilate. Il s’agrandit et grossit. plus de place pour les gens. Elle remplit juste une si grande partie de mon cœur maintenant. Et elle le fera toujours. “

Gifford a également été félicitée par Kotb, qui a déclaré que sa co-star “a totalement sauté dans ma vie d’une manière que je n’avais jamais connue auparavant”. Elle a ajouté qu’elle avait été «transpercée» par son amie lors de la première rencontre. “Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette chimie où vous vous connectez avec quelqu’un comme ça. Je l’ai eu, et c’était un sentiment que je n’avais jamais eu auparavant – ce genre d’intensité,” jaillit Kotb.