La fiction entretient une idylle avec des personnages féminins dont la personnalité est aussi intense que le ton de leurs cheveux.

La romance hollywoodienne avec les rousses vient de derrière. Actrices classiques comme Rita Hayworth et Katharine Hepburn ils ont trouvé le succès en se faisant passer pour des rousses et en gardant leur numéro de couleur de cheveux un secret d’État.

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Mais revenons aux plus naturels, les directeurs de casting y trouvent quelque chose de spécial. Nicole Kidman – L’Australienne a récemment récupéré ses cheveux roux naturels et bouclés dans son dernier grand succès à la télévision: le thriller HBO The Undoing.

Emma Stone – Bien que la blonde soit son ton naturel, le protagoniste de La La Land est devenu l’une des plus grandes stars de cinéma au monde avec des reflets d’acajou.

Anya Taylor-Joy C’est un échantillon de #gingerpower, il a rendu emblématique la perruque rouge du joueur d’échecs Beth Harmon. Dans sa biographie, Katharine Hepburn a elle-même réfléchi sur l’improbabilité que cette fille à la peau pâle de taches de rousseur, aux cheveux roux et à l’apparence légèrement virile devienne la légende qu’elle est aujourd’hui.

Jessica Chastain – Une autre star avec une couleur naturelle de ces derniers temps a montré un tel engagement envers ses cheveux qu’elle refuse catégoriquement d’être colorée pour s’attaquer à tout nouveau rôle.

Amy Adams, la rousse qui était blonde. L’actrice a avoué à plusieurs reprises à quel point «il est vraiment fascinant qu’un seul élément de vous-même puisse changer à la fois la perception des gens et la couleur de vos cheveux».

Porter des cheveux orange n’est plus une exception, c’est presque devenu une condition essentielle pour être une star, comme Julianne Moore.

Tilda Swinton Il a de nouveau montré son aisance camaélonique, apparaissant au Festival du Film de Venise avec des cheveux roux, sa teinte naturelle.

Julia Robert – Blonde naturelle, Roberts a dû se teindre en rouge à cause des exigences d’un scénario. Un look qui deviendra emblématique des années plus tard avec le succès de films comme Pretty Woman.

Il est clair que les rousses ont réussi à convaincre Hollywood qu’elles sont spéciales et souvent sexy, comme Christina Hendricks.

Susan Sarandon et Geena Davis. Il n’y a pas de film plus #gingerpride que Thelma & Louise, qui dans les années 90 ont transformé leurs deux pistes inoubliables en mythes de la culture pop.

Jennifer Lawrence, qui a dû changer radicalement de look pour son nouveau film. L’actrice américaine a dit au revoir à ses cheveux blonds caractéristiques et s’est transformée en rousse pour le tournage du film Don’t Look Up.

Sophie Turner – Blonde naturelle, la Britannique a commencé à teindre à l’adolescence et a fait carrière dans l’industrie avec les cheveux roux.

Kate Mara – Le protagoniste de la série à succès House of Cards, est la même rousse qui entretient désormais une relation entre une enseignante et son élève adolescent, dans la série “Un enseignant”

Kate Winslet Elle est rousse de naissance, même si dernièrement elle a pris pour la blonde. C’est étrange pour nous qu’il s’éloigne de la couleur qui lui a donné une telle reconnaissance mondiale avec le film Titanic.