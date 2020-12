T

La maison de la famille McCallister de Home Alone a été recréée en pain d’épice pour célébrer le 30e anniversaire du film.

La réplique comestible de 1,7 mètre comprend même le fourgon de plomberie Oh-Kay utilisé par Wet Bandits Harry et Marv et la voiture de livraison de pizza de Little Nero, ainsi que des personnages de Kevin, joué par Macaulay Culkin, et les deux cambrioleurs, interprétés par Joe Pesci et Daniel Arrière.

L’artiste et concepteur de gâteaux primée Michelle Wibowo a créé le design incroyable, qui a pris plus de 300 heures à faire.

La maison en pain d’épice a été commandée par Disney + pour marquer les 30 ans depuis la sortie du film de Noël classique.

Wibowo a commencé par étudier l’architecture et l’extérieur de la maison familiale dans la banlieue de Chicago, et a esquissé des dessins des différentes caractéristiques, avant de cuire le pain d’épice et de recréer le célèbre décor et les moments les plus appréciés du film.

La scène comprend la cabane dans les arbres de Kevin, avec le balancement des pneus, les pots de peinture utilisés dans l’un des pièges, une figure de glaçage du voisin de Kevin Marley et la statue dans l’allée qui est continuellement renversée tout au long du film

Il comprend 63 arbres, 33 fenêtres, 14 boîtes à pizza et six lampadaires.

(

La maison en pain d’épice a été dévoilée pour marquer le 30e anniversaire de la sortie du film

/ PA)

La scène du pain d’épice sera emmenée au Oak Centre for Children and Young People au Royal Marsden à Surrey, où elle sera exposée pour les patients pédiatriques et leurs proches.

Wibowo a déclaré: «J’ai sauté sur l’occasion car c’est l’un de mes films de Noël préférés – ça ne ressemble pas vraiment à Noël dans notre maison tant que nous ne l’avons pas vu au moins deux fois!

(

La pâtissière Michele Wibowo met la touche finale à la création

/ PA)

«Je me suis tellement amusé à donner un air festif et j’ai adoré faire ces personnages effrontés Kevin et les cambrioleurs Harry et Marv.

«La scène comprend également les tristement célèbres pots de peinture, la statue cassée et la couronne de Noël sur leur porte d’entrée – j’espère que tout le monde appréciera de repérer les détails emblématiques du film!»

(

Il comprend des détails du film tels que des objets des célèbres pièges à fous et une figure glaçante de Kevin après être tombé de son traîneau dans la neige

/ PA)

Luke Bradley-Jones, directeur général de Disney + EMEA, a ajouté: «Je n’arrive pas à croire que Home Alone fête ses 30 ans ce mois-ci, mais cela me fait toujours rire autant que la première fois que je l’ai vu il y a toutes ces années.

«Ce film, ainsi que toute une série d’autres favoris festifs, des superproductions hollywoodiennes et de tout nouveaux originaux sont garantis pour vous remplir de joie festive et nous avons hâte que Disney + devienne un favori de tout le monde ce Noël.»