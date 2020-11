T

des ributes ont été payés à une «gentille» employée de l’hôpital trouvée battue à mort chez elle dans l’ouest de Londres alors que son fils était accusé de meurtre.

Hansa Patel, 62 ans, a été retrouvée souffrant de blessures à la tête dans la maison mitoyenne qu’elle partageait avec son mari et Shanil Patel, 31 ans, à Drew Gardens, Greenford.

L’employé de l’hôpital d’Ealing a été déclaré mort sur les lieux mercredi vers 17 heures.

Un examen post mortem sera programmé en temps voulu.

Shanil Patel, 31 ans, a comparu vendredi devant le tribunal de première instance de Wimbledon, accusé du meurtre de sa mère.

Un voisin a vu le mari désemparé de Mme Patel avec sa tête dans ses mains alors qu’il parlait à la police à l’extérieur de la propriété.

en relation

La femme a dit: «Mon cœur va à lui, il le fait vraiment. Ils formaient une très belle famille tranquille.

«Mon fils jouait au cricket avec leur fils dans la rue. Je l’ai regardé grandir.

«Le père m’a dit que sa femme ne travaillait pas pour le moment mais espérait prendre sa retraite cette année à l’hôpital d’Ealing.

«C’est horrible, elle était si gentille, c’est si douloureux. Ils vivent ici depuis longtemps, mon cœur se serre pour eux tous.

«Je n’ai rien entendu parce que tout le monde reste à l’intérieur, j’ai regardé dehors et il y avait des policiers à l’extérieur en train de parler au père.

La voisine Kharis George, 34 ans, a déclaré au Standard: “Elle est belle, c’est tellement triste. Elle portait toujours ses vêtements traditionnels chaque fois que je la voyais. Ils forment une grande famille et étaient très respectueux. C’est bouleversant ce qui s’est passé, tout le monde dans la rue est très bon voisinage.

“Mes pensées et mes condoléances vont à toute la famille. C’est très difficile et personne ne devrait jamais avoir à vivre ça. Je me sens juste mal pour eux tous.”

(

La médecine légale balaie la scène après le meurtre de Drew Gardens

/ Fourni )

Le surintendant principal Peter Gardner a déclaré: «Il s’agit d’un incident dévastateur et je pense à la famille de la victime en cette période difficile.

«Je tiens à rassurer les habitants qui auront constaté une forte présence policière dans le quartier hier soir et tout au long de la journée. Ces agents sont là pour aider à l’enquête et aussi pour rassurer et soutenir la population locale. »

Patel a été placé en détention provisoire et comparaîtra à Old Bailey le mardi 1er décembre, a annoncé la police métropolitaine.

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter la salle des incidents au 020 8721 4205, d’appeler le 101 ou de tweeter @MetCC en indiquant 5251 / 25NOV CAD. Ils peuvent également contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.