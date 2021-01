T

Des ributes ont été payés à un policier de Londres «charmant et dévoué» décédé après une courte bataille contre le coronavirus.

Le PC Michael Warren, âgé de 37 ans, est décédé mardi matin après avoir été testé positif au Covid-19 plus tôt cette semaine, a déclaré Scotland Yard.

Il laisse dans le deuil ses parents Pauline et Alan, sa partenaire Vicky et sa fille Eden, huit ans, et son fils Joseph, cinq ans.

On pense que le PC Warren est le premier officier de la police métropolitaine à être décédé après avoir été diagnostiqué avec le virus depuis le début de la pandémie.

La commissaire Dame Cressida Dick a déclaré plus tôt cette semaine que trois autres collègues, dont un agent de soutien communautaire de la police, étaient également décédés des suites de la maladie.

L’homme de 37 ans a rejoint le Met en 2005 et avait servi comme officier du Groupe de soutien territorial (TSG) au cours des quatre dernières années.

Il avait été classé comme vulnérable pendant la pandémie et avait donc été protégé chez lui.

“Cependant, il se connectait à distance tous les jours pour offrir toute l’aide qu’il pourrait à son équipe”, a déclaré la force dans un communiqué.

La surintendante en chef du groupe de travail du Met, Karen Findlay, a déclaré: «Mike était un policier adorable, authentique et travailleur.

“Perdre la vie à l’âge de 37 ans est vraiment navrant et mes pensées et sympathies les plus profondes vont à tous ceux qui l’ont connu, en particulier ses parents Pauline et Alan, sa partenaire Vicky et leurs adorables enfants.

«Mike était un père dévoué et un bon policier. À travers le Met et le TSG, il était l’ami de plusieurs de ses collègues. Il avait un sens de l’humour sec et était souvent le cœur et l’âme d’une équipe », a-t-elle ajouté.

Pc Warren était également un fan «passionné» de Tottenham Hotspur et un amateur de motos, a déclaré le surintendant Findlay.

Elle a poursuivi: «La passion de Mike pour la police et le service aux communautés de Londres était inébranlable, même après avoir commencé à se protéger à la maison afin de pouvoir se concentrer sur sa santé étant donné le risque actuel de Covid-19.

«Il se surpassait régulièrement pour soutenir virtuellement ses collègues, faisant tout ce qu’il pouvait pour ajouter de la valeur – notre famille policière a perdu un policier gentil, authentique et enthousiaste.

«Il était très motivé pour reprendre ses fonctions de première ligne et il parlait régulièrement de la façon dont il avait hâte de remettre son uniforme et de partir en patrouille avec ses collègues.

“Sa mort est un rappel atrocement brutal et bouleversant de l’impact humain de ce virus, je sais qu’il nous manquera tous beaucoup.”

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a répondu à la nouvelle en disant: «Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du Pc Michael Warren, qui est tristement décédé de Covid.

«Mon cœur va à toute la famille Met, qui continue de travailler sans relâche en première ligne tout au long de la plus grande crise de santé publique que nous ayons connue de notre vie. Ils sont les meilleurs d’entre nous et nous leur en sommes redevables.

«Nos employés clés, y compris les enseignants, le personnel de TfL, le service ambulancier de Londres, les pompiers de Londres et la police métropolitaine doivent être protégés par le vaccin dès que possible.

«Je continuerai d’appeler le gouvernement à accélérer le déploiement du vaccin afin qu’il atteigne tous ceux qui en ont besoin rapidement, en particulier ceux qui jouent un rôle face au public et qui servent avec tant de courage et d’altruisme notre ville jour et nuit.»

