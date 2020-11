M. Merritt et Mme Jones ont été poignardés par le terroriste condamné Usman Khan lors d’un événement de réhabilitation de prisonniers.

Dans une allocution préenregistrée, le révérend chanoine David Parrott, vicaire de la guilde de l’Église de St Lawrence Jewry et aumônier de la City of London Corporation, a rendu hommage aux personnes touchées.

Dans l’acte virtuel du souvenir, diffusé en ligne dimanche, il a demandé au public de se souvenir du personnel et des participants de Fishmongers ‘Hall le jour de l’incident, ainsi que des premiers intervenants qui sont venus à leur secours.

Il a dit: «Pour ceux qui se précipitent vers le danger, apportant espoir et réconfort.

(

Jack Merritt qui a été tué dans l’attaque terroriste à Fishmongers Hall

/ PA)

«Pour ceux qui servent, protègent et guident les autres vers la sécurité.

“Pour ceux qui risquent leur propre vie pour le bien des autres.

“Pour tous ceux pour qui ce jour reste un souvenir traumatisant.”

Des collègues des victimes célèbrent également cet anniversaire lors d’un événement organisé par le programme Learning Together de l’Université de Cambridge, dont M. Merritt était coordinateur du cours et Mme Jones était bénévole.

Ruth Armstrong et Amy Ludlow, codirectrices de Learning Together, ont déclaré dans une déclaration commune: «Nos pensées vont à tous ceux qui étaient là avec nous ce jour-là et à tous ceux qui ont été touchés.

(

Saskia Jones, tuée lors de l’attaque du Fishmongers Hall

/ PA)

«Nous pleurons particulièrement la perte de notre collègue inspirant Jack et de notre brillante ancienne élève Saskia.

«Leurs familles et amis sont au cœur de nos cœurs et de nos esprits.

“Nous soutenons toute notre communauté, déterminés à jouer notre rôle dans la construction d’un monde meilleur pour nous tous.”

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que la récente augmentation du niveau de menace terroriste nationale et une augmentation de l’extrémisme en ligne “rappellent que des défis nous attendent”, mais a assuré que la police publique “travaillait plus que jamais pour contrer cette menace et assurer la sécurité des Londoniens”.

Il a déclaré: “À l’occasion du premier anniversaire de l’attaque terroriste de Fishmongers ‘Hall et de London Bridge, nous prendrons le temps de nous arrêter, de réfléchir et de nous souvenir des deux innocents qui ont perdu la vie – Jack Merritt et Saskia Jones – et les principes ils représentaient et l’espoir qu’ils inspiraient.

(

Des policiers armés avec des chiens patrouillant le long de Cannon Street le 29 novembre 2019, après des informations faisant état de coups de feu sur le pont de Londres

/ . via .)

«Ils resteront à jamais dans nos pensées, tout comme les familles et les amis de toutes les personnes touchées.

«Je tiens à rendre hommage aux efforts héroïques de nos services d’urgence et à l’héroïsme des Londoniens ordinaires qui ont couru vers le danger ce jour-là pour aider à sauver la vie d’étrangers.

«La façon dont notre ville a réagi et s’est tenue unie à la suite de l’attaque a montré une fois de plus au monde que ceux qui cherchent à nous diviser et à détruire notre mode de vie à Londres ne réussiront jamais.

en relation

“La meilleure façon de vaincre la haine n’est pas de se retourner les uns contre les autres, mais de se concentrer sur les valeurs de décence et de respect mutuel qui nous unissent et prévaudront toujours.”

Khan, 28 ans, était absent lorsqu’il a assisté à l’événement armé de deux couteaux de cuisine et portant un faux gilet de suicide.

Il a été abordé par des membres du public avec une défense de narval, un brochet décoratif et un extincteur avant d’être abattu par la police sur le pont.