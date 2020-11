V

Le correspondant étranger d’Emeran, Robert Fisk, est décédé à l’âge de 74 ans.

Il a été admis à l’hôpital de Dublin après avoir subi un accident vasculaire cérébral présumé à son domicile de Dalkey vendredi, a rapporté l’Irish Times.

Au cours d’une carrière de cinq décennies, Fisk a remporté de nombreux prix pour ses reportages «intrépides» sur le Moyen-Orient et a couvert les conflits des Balkans à l’Irlande du Nord.

Mais il a également courtisé la controverse avec ses dénonciations de la politique étrangère occidentale, des États-Unis et d’Israël, et a été accusé d’avoir pris le parti du gouvernement du président syrien Bashar al-Assad dans ses reportages sur la guerre syrienne.

Né dans le Kent en 1946, Fisk a commencé sa carrière en tant que Sunday Express avant de déménager à Belfast en 1972 pour couvrir les troubles du temps.

Il est devenu le correspondant du journal au Moyen-Orient en 1976 et a rendu compte de la guerre civile au Liban, ainsi que de la révolution iranienne en 1979, de la guerre soviétique en Afghanistan et de la guerre Iran-Irak.

En 1989, Fisk a quitté le Times à la suite d’un différend avec le propriétaire Rupert Murdoch. Il rejoint l’Independent, où il restera pour le reste de sa carrière.

Parlant couramment l’arabe, il a interviewé Oussama Ben Laden à trois reprises au cours des années 1990, décrivant le dirigeant d’al-Qaida d’al-Qaida comme un “homme timide” et ressemblant “à chaque centimètre carré au guerrier des montagnes de la légende moudjahidine” après leur première rencontre en 1993.

Écrivant plus tard sur la guerre en Irak, il a déclaré: «Je vous le dis, si vous voyiez ce que j’ai vu, vous ne soutiendrez plus jamais une guerre. En ne montrant pas cela à la télévision, nous présentons au monde un bac à sable sans effusion de sang.

«Nous facilitons la tâche à nos dirigeants – nos généraux, nos premiers ministres, nos présidents – de nous vendre la guerre, et pour nous d’accepter la guerre et de l’accepter.

«Cela nous rend mortellement coupables et potentiellement des criminels de guerre au sens très moral du terme – ou immoral, devrais-je dire.

Christian Broughton, directeur général de The Independent, a déclaré: «Intrépide, intransigeant, déterminé et résolument engagé à découvrir la vérité et la réalité à tout prix, Robert Fisk était le plus grand journaliste de sa génération. Le feu qu’il a allumé à The Independent continuera de brûler.

Fisk, qui a pris la citoyenneté irlandaise et a obtenu un doctorat au Trinity College de Dublin, a été félicité par le président irlandais, Michael D Higgins.

«J’ai appris avec une grande tristesse la mort de Robert Fisk», a-t-il écrit dans un communiqué.

«Avec son décès, le monde du journalisme et des commentaires éclairés sur le Moyen-Orient a perdu l’un de ses meilleurs commentateurs.

«Des générations, non seulement d’Irlandais, mais du monde entier, se sont appuyés sur lui pour avoir une vision critique et éclairée de ce qui se passait dans les zones de conflit du monde et, plus important encore, des influences qui étaient peut-être la source conflit.”

Il a écrit plusieurs livres, notamment Pity the Nation: Lebanon at War et The Great War for Civilization: The Conquest of the Middle East.