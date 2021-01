T

Des ributes ont été payés à cinq officiers et membres du personnel de la police métropolitaine qui sont morts de Covid-19 ces dernières semaines.

Un communiqué de Scotland Yard a déclaré que le PC de Camden, John Fabrizi, était décédé hier, moins d’une semaine après la mort le 19 janvier de son collègue PC Michael Warren du Groupe de soutien territorial.

L’agent de soutien communautaire de la police de la circulation, Chris Barkshire, est décédé le lundi 11 janvier, tandis que l’agent de police Sukh Singh du commandement médico-légal du Met et un sergent de garde, encore à nommer, étaient décédés au cours des 48 dernières heures.

La commissaire Cressida Dick a déclaré: «Je suis profondément attristée par la nouvelle que ces derniers jours et semaines, COVID nous a enlevé cinq de nos collègues.

«Les services de police sont une famille et l’ampleur de nos pertes est vraiment choquante. Mes plus sincères condoléances vont aux familles, aux amis et aux collègues de l’agent de police John Fabrizi, de l’agent de police Michael Warren, de l’agent de soutien communautaire de la police de la circulation Chris Barkshire, de l’agent de police Sukh Singh et de notre collègue de Met Detention, qui sera bientôt nommé.

Elle a également rendu hommage à trois autres collègues décédés l’année dernière et décrit «l’impact dévastateur» du virus sur le pays dans son ensemble.

en relation

Elle a ajouté: “Comme le montre cette terrible nouvelle récente, les services de police ne sont pas à l’abri et il est inévitable que nos agents et notre personnel qui luttent contre le crime, répondent aux urgences et ne vivent qu’au sein de leurs communautés entrent en contact avec le virus. Les agents de police et beaucoup de nos employés ne peuvent pas lutter contre la criminalité ou protéger les personnes vulnérables en travaillant à domicile. »

La police de Camden a rendu un autre hommage à PC Fabrizi, qu’ils ont décrit comme un «collègue dévoué».

Le MPS de l’arrondissement a tweeté: «C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort d’un officier très aimé, le PC de Camden, John Fabrizi, qui a perdu dimanche son combat contre Covid-19. Nos pensées vont à la famille de John alors que nous pleurons le perte de notre dévoué collègue, un officier qui a fait tant de bien en une vie.

«Nous adressons nos sincères remerciements à tous nos collègues du #NHS qui ont aidé John dans les soins intensifs et continuent de fournir de l’aide à toute notre communauté qui en a besoin pendant cette période difficile.