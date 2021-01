T

Des primes ont été payées à deux généralistes de l’est de Londres décédés avec Covid.

Le Dr Augustine Obaro, qui travaillait à Walthamstow, est décédé le jour du Nouvel An, tandis que le Dr Abdul-Razaq Abdullah, qui travaillait à Rainham, est décédé le mois dernier.

On pense que leurs décès, annoncés hier, ont porté le nombre de morts de Covid parmi les médecins généralistes britanniques à 16. La plupart d’entre eux sont de l’héritage BAME.

Le Dr Obaro, 63 ans, décédé subitement après une courte bataille contre le virus, a été décrit comme «généreux et respecté».

Le père de quatre enfants travaillait au cabinet médical d’Addison Road à Walthamstow depuis 2004 et terminait ses études supérieures pour devenir formateur en médecine générale lorsqu’il est tombé malade.

Des collègues ont déclaré qu’il était bien connu pour sa charité et son travail en dehors des heures de travail avec la Waltham Forest GP Federation. Les patients ont publié des hommages sur les réseaux sociaux, le décrivant comme un «grand médecin» qui prodiguait des soins «merveilleux».

Le président du Waltham Forest Clinical Commissioning Group, le Dr Ken Aswani, a déclaré: «Il s’agit d’une perte tragique d’un agent de santé de première ligne hautement respecté.»

Le Dr Obaro a obtenu son diplôme de docteur à l’Université de Maiduguri au Nigéria en 1984 et est venu au Royaume-Uni en 1999 pour suivre une formation de médecin généraliste. Il avait travaillé dans l’est de Londres pendant près de deux décennies.

en relation

Il laisse une femme, Elizabeth, et quatre fils, Raphael, Charles, Osebi et Christopher. Raphael a déclaré que le Dr Obaro était un «père merveilleux» et «la personne la plus généreuse que je connaisse».

Avant que la pandémie ne frappe, le Dr Obaro retournait chaque année avec sa femme au Nigéria pour faire du bénévolat et aider à améliorer les soins de santé dans son village d’origine.

Le Dr Abdullah, 68 ans, qui dirigeait seul un cabinet à Rainham, est arrivé au Royaume-Uni d’Irak en 1985. Il a d’abord travaillé à l’hôpital Queen’s de Romford, où il est décédé le 8 décembre après un mois de soins intensifs.

Sa fille, le Dr Ayat Abdullah, a déclaré au magazine des médecins généralistes, Pulse: «Il voulait servir le NHS et être là pour ces patients et surmonter cette crise de Covid. Il se sentait obligé d’aider les autres.

Le président du NHS Havering CCG, le Dr Atul Aggarwal, a déclaré: «Sa mort est une perte tragique pour notre communauté de médecins généralistes.

La British Medical Association a demandé que le personnel de santé de première ligne soit vacciné en priorité.

Pendant ce temps, le pianiste de renommée internationale Fou Ts’ong, 86 ans, qui a joué aux Proms, est décédé dans un hôpital londonien le 28 décembre après deux semaines de lutte contre la maladie.

Le pianiste est né en Chine en 1934 dans une famille de l’élite intellectuelle chinoise, avant de s’installer en Pologne alors communiste pour étudier à Varsovie, à l’âge de 19 ans.

Deux ans plus tard, il remporte des prix et une reconnaissance internationale au prestigieux concours Chopin.

En 1959, il s’installe à Londres et devient un soliste international reconnu, jouant à la fois en Europe et aux États-Unis. Il a joué la Première Nuit des Proms en 1967.

En 1960, il avait épousé Zamira Menuhin, la fille du violoniste Yehudi Menuhin. Il s’est marié deux fois de plus, dernièrement avec Patsy Toh, professeur à la Royal Academy of Music de Londres.

Le pianiste chinois Lang Lang a rendu hommage en écrivant: «C’était un très grand pianiste et notre phare spirituel».