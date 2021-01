“Homme mauvais?” Belinda met en évidence le côté masculin en couverture | Instagram

Le récent numéro d’un magazine a choisi Belinda comme l’un des modèles à la tête de la couverture de “Homme mauvais“, la petite amie de Christian nodal Elle se montre comme jamais vue auparavant, une fois de plus la “fille idiote et gentille” aura un grand impact.

Une couverture magistrale dans l’un des numéros de la publication du magazine “BadHombre” a produit un changement totalement radical de l’interprète, la plaçant complètement en dehors de l’image d’une pop star que tout le monde a connue.

La superstar espagnole, qui vit au Mexique depuis plusieurs années, apparaît dans diverses tenues qui la rendent très masculine, mais avec lesquelles elle est à la hauteur du style du magazine.

C’est “Beli” elle-même qui, à travers son compte pop, a partagé la première page, dans laquelle elle joue avec un style complètement déraciné de tout ce qui a caractérisé sa carrière et d’autres collaborations de ce type.

Ses boucles dorées qui mettent en valeur la tonalité claire de sa peau qui se démarque principalement par des tons naturels ont été transformées depuis ses débuts d’acteur jusqu’à aujourd’hui, les coiffures ou les différentes coupes avec lesquelles elle a renouvelé ses cheveux ou son maquillage en ont été des changements.

À travers son instagram @Belindapop, il a partagé les résultats de sa participation à cette session, prouvant une fois de plus sa capacité à se transformer en quelque chose qui est loin de l’essence avec laquelle il s’est lancé au milieu de la musique.

Cette fois, une perruque noire cachait ses cheveux dorés, une coiffure avec des mèches de différentes longueurs, une frange très courte qui a l’air désordonnée était le look beauté que Belinda Peregrin portait à cette occasion.

Sûrement, le numéro sera l’un des plus recherchés par les adeptes du chanteur de 28 ans, qui devraient savoir qu’il a été mis en vente en décembre dernier, mais il a également été mis en ligne.

Ce serait l’un des projets avec lesquels Belinda clôturerait en beauté en 2020 après une année difficile au milieu de la pandémie qui a arrêté le monde du divertissement.

Dans certains détails, il est apparu que le chanteur portait sept changements de différentes marques, Tomorrowland Tailors d’Edgar Aguilera, Urblack, Iconique, Rodete Studio, Pasionarte, Elisheva & Constance, Ant, Paloma Lira, The Pack et Welton & Sons.

La majorité des marques mexicaines ont été utilisées, une sélection que l’équipe de travail, en charge de définir le style de l’artiste pour la session, a considéré la meilleure option puisque «made in Mexico» peut également rivaliser avec les marques de luxe, selon l’un des collaborateurs, Priscila Cano.

Aussi, grâce à une grande équipe, la chanteuse de “Love at first sight” s’est démarquée comme une femme mystérieuse, caméléon, stimulante et en même temps intemporelle.

La clé de cette collaboration serait la recherche d’un style complètement différent d’une autre époque et qui ne répondrait pas à une tendance telle que révélée par l’équipe dans une interview.

Comme le révélerait un podcast du magazine, la figure de la musique renommée a toujours été une adepte fidèle de la mode, donc dès son plus jeune âge, elle a cherché à définir son propre style.

Pour ce faire, Belinda ne ferait pas partie de ces filles qui lisent des livres pour enfants, ce sont les magazines de sa mère qui susciteraient son intérêt dès son plus jeune âge, donc elle serait même considérée comme «bizarre» par certains de ses camarades de classe à l’école. .