La star du garage K Craig David a été nommé MBE après avoir organisé un retour en carrière.

Le chanteur et rappeur, qui a été nommé dans les honneurs du Nouvel An pour ses services à la musique, s’est fait connaître du jour au lendemain avec la sortie de son premier album Born To Do It en 2000.

Le disque est entré au numéro un pour devenir le premier album le plus vendu par un solo masculin britannique à ce jour, faisant de David le visage du genre garage britannique.

Comme ses albums suivants n’ont pas réussi à figurer dans la liste, il a été ridiculisé par Leigh Francis dans l’émission de comédie télévisée Bo ‘Selecta! et a finalement déménagé à Miami.

Avec la sortie du disque de retour après mon intuition en 2016, il est revenu au numéro un et a décroché des concerts à la Brixton Academy et une place sur la Pyramid Stage de Glastonbury.

Le chanteur a également couronné son retour avec un signe de tête en 2017 pour l’artiste solo britannique, 16 ans après sa première nomination pour le prix Brit Award.

Cela a été suivi par des créneaux radio réguliers et des collaborations de haut niveau avec des artistes comme Bastille et AJ Tracey.

David, 39 ans, est né à Southampton, Hampshire, d’un père afro-grenadien et d’une mère juive.

À l’école, il a souffert aux mains d’intimidateurs et cela allait plus tard informer sa musique, avec la chanson de 2005 de Johnny sur ses souvenirs de cette époque.

Le père de David jouait de la basse dans un groupe de reggae appelé Ebony Rockers et, à l’adolescence, il l’accompagnait dans des clubs locaux, où des DJ le laissaient prendre le micro.

Il a trouvé le succès grand public en chantant sur Re-Rewind (The Crowd Say Bo Selecta) du duo de garagistes Artful Dodger, qui a atteint la deuxième place des charts en 1999.

Le couple aidera plus tard David à écrire et à enregistrer une grande partie de son premier album, Born To Do It, y compris les titres Fill Me In et 7 Days.